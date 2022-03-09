Наступление оккупантов на Киев отражают и стойко удерживают рубежи, – Генштаб ВСУ

Украинский народ 14-е сутки защищает страну от российских захватчиков. Защитники столицы отражают наступление оккупантов на Киев. Определенные рубежи устойчиво удерживают.

Детали рассказала пресс-служба Генштаба ВСУ. Данные – на 06:00 9 марта.

Заметьте Вдоль государственной границы Украины продолжаются бои

Группировка сил и средств обороны города Киева отражает наступление противника, наносит огневое поражение его наступательным группировкам и стойко удерживает определенные рубежи,

– говорится в сообщении.

В Генштабе отметили: среди оккупантов распространены панические настроения. Враг испугался огромных потерь.

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