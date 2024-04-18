Оккупанты запустили новый фейк: заявляют о подготовке наступления на Сумскую область
Захватчики распространяют информацию о том, что они якобы готовят наступление на Сумскую область. Она является фейковой.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации в четверг, 18 апреля.
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Что "придумали" россияне
ЦПД отмечает, что российские оккупанты используют украинские сюжеты об обучении пограничников для распространения дезинформации о якобы подготовке ВСУ к наступлению из Сумской области на российскую Курскую область.
Одновременно враг также распространяет информацию о подготовке России своего наступления на Сумщине, чтобы якобы заставить ВСУ оттянуть резервы от Купянска,
– сообщили в ЦПД.
Там отметили, что таким образом оккупанты продолжают кампанию "пропаганды страха" на приграничные регионы Украины.
Они также пытаются оправдать свои террористические удары по населенным пунктам Сумской области и заставить как можно больше мирных украинцев выехать из приграничных регионов.
"На самом деле, Россия не имеет достаточных резервов для наступления на Сумскую область", – подчеркнули в Центре.
Россияне врут о работе больниц в Харькове: что об этом известно
- Частью пропаганды является распространение слухов о текущем состоянии прифронтовых городов, где критичность ситуации чрезмерно преувеличена. В частности, это касается и медицинской инфраструктуры.
- В сети распространяют слухи, якобы в Харькове почти нет света, воды и отопления. В магазинах можно осуществить оплату только наличными. Повсюду очереди, банки работают с перебоями. А больницы "едва функционируют".