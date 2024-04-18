Оккупанты запустили новый фейк: заявляют о подготовке наступления на Сумскую область

Захватчики распространяют информацию о том, что они якобы готовят наступление на Сумскую область. Она является фейковой.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации в четверг, 18 апреля.

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Что "придумали" россияне

ЦПД отмечает, что российские оккупанты используют украинские сюжеты об обучении пограничников для распространения дезинформации о якобы подготовке ВСУ к наступлению из Сумской области на российскую Курскую область.

Одновременно враг также распространяет информацию о подготовке России своего наступления на Сумщине, чтобы якобы заставить ВСУ оттянуть резервы от Купянска,

– сообщили в ЦПД.

Там отметили, что таким образом оккупанты продолжают кампанию "пропаганды страха" на приграничные регионы Украины.

Они также пытаются оправдать свои террористические удары по населенным пунктам Сумской области и заставить как можно больше мирных украинцев выехать из приграничных регионов.

"На самом деле, Россия не имеет достаточных резервов для наступления на Сумскую область", – подчеркнули в Центре.

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