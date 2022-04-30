Наступление оккупантов не завершено, – эксперт объяснил, почему Россия не реализует свои планы
Российские оккупанты продолжают интенсивно наносить удары по украинской территории. Надо понимать, что их наступление еще не завершено, так что боевые действия могут усиливаться.
Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала.
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По его словам, россияне действительно принимали многие меры, чтобы прорываться, и проверяли наши оборонные рубежи. Впрочем, они допускают много ошибок, поэтому у оккупантов возникают проблемы.
В то же время очень эффективна маневровая оборона, которую используют украинские военные.
Надо понимать, что это наступление пока не завершено и мы еще действительно можем увидеть усиление боевых действий. К этому нужно готовиться,
– отметил военный эксперт.
Сколько оккупантов находятся в Украине
Как рассказал Мусиенко, сейчас оккупанты смогли собрать 92 батальонно-тактические группы для войны в Украине, в частности, на Востоке и Юге нашего государства. Их насчитывают не только военные, участвующие в войне с 24 февраля, но и те, кого дополнительно перебросили из других регионов для усиления.
Не в каждой батальонно-тактической группе есть по тысяче человек. Как правило, средний показатель – 700 – 800 человек, поэтому можно сказать, что максимум 75 – 80 тысяч российских военных сейчас здесь на территории.
Как добавил Мусиенко, сейчас очень важный период, чтобы сдерживать наступление россиян, ведь Украине нужно время, чтобы все вооружение, о котором она договорилась с Западом, поступило на Донбасс. Тогда украинские военные смогут давать еще более эффективный отпор, чем сейчас.
Ситуация на Донбассе: последние новости
- Российские оккупанты расстреляли автобусы с волонтерами под Попасной. Один из автобусов уже обнаружили и нашли в нем следы крови.
- Оккупанты в очередной раз обстреляли поселок Камышеваха в Луганской области. Вражеские снаряды попали в здания школы и сельсоветы.
- В то же время, украинские военные не оставляют шансов российским оккупантам в зоне Операции Объединенных сил. Только за сутки наши защитники сбили вражеский самолет и сразу 7 беспилотников.
Мусиенко объяснил, почему Россия не сможет реализовать свои планы: смотрите видео