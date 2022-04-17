Наступление около Марьинки, взрывы в Николаеве и на Херсонщине: как прошла ночь в регионах
Начался 53-й день войны России против Украины. В ночь на 17 апреля оккупанты начали наступление возле Марьинки и нанесли удары по Николаеву и Херсонщине.
О деталях ситуации в регионах 24 канал узнал из отчета областных военных администраций
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Где ночью было относительно спокойно
По данным ОВА, относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины. В частности:
- на Волыни,
- в Закарпатье,
- на Ровенщине,
- в Кировоградской области,
- в Ивано-Франковской области,
- в Хмельницкой области,
- в Черновицкой области,
- во Львовской области,
- в Одесской области
- в Запорожской области,
- в Винницкой области,
- в Тернопольской области,
- в Киевской области,
- на Днепропетровщине,
- на Полтавщине,
- на Житомирщине,
- в Черкасской области,
- в Черниговской области.
Где продолжаются активные бои
Ситуация в Харьковской области стабильно тяжелая. В частности, активные бои проходят в Изюмском направлении. Жителей Лозовой и Барвенкового призывают поскорее эвакуироваться.
Всего за сутки было более двадцати ударов оккупантов из реактивных систем залпового огня, артиллерии, также был один ракетный удар.
Наступление возле Марьинки
В Луганской области накануне, кроме поврежденных в течение дня инфраструктурных объектов, оккупанты нанесли удары в Лисичанскую больницу и нефтеперерабатывающий завод.
Ночью был мощный обстрел жилых кварталов Северодонецка, утром 17 апреля – артобстрел Кременной, по меньшей мере, один человек ранен. Также продолжаются позиционные бои в Попасной и Рубежном.
В Донецкой области ночью российские войска предприняли попытки наступления вблизи Марьинки и Красногоровки. Однако они безуспешны. В Марьинке в результате обстрела один гражданский человек погиб.
Обстрелы также звучали в Авдеевке, Торецке и Очеретинской общине. Имеются разрушения инфраструктурных объектов. В Мариуполе все по-прежнему.
Кроме того, ночью были взрывы и обстрелы на территории всей Херсонской области и в самом Херсоне. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует. В регионе гуманитарный кризис, ситуация обостряется.
В Николаевской области ночью раздавалась воздушная тревога. Утром в Николаеве раздался взрыв. Детали выясняются. В течение дня оккупантами обстреливались районы области.
К слову, начались 53 сутки полномасштабной войны против России. По состоянию на 7 утра в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты штурмовали порт в Мариуполе и, вероятно, готовят высадку десанта с моря.
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