Наступление около Марьинки, взрывы в Николаеве и на Херсонщине: как прошла ночь в регионах

Начался 53-й день войны России против Украины. В ночь на 17 апреля оккупанты начали наступление возле Марьинки и нанесли удары по Николаеву и Херсонщине.

О деталях ситуации в регионах 24 канал узнал из отчета областных военных администраций

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Где ночью было относительно спокойно

По данным ОВА, относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины. В частности:

на Волыни,

в Закарпатье,

на Ровенщине,

в Кировоградской области,

в Ивано-Франковской области,

в Хмельницкой области,

в Черновицкой области,

во Львовской области,

в Одесской области

в Запорожской области,

в Винницкой области,

в Тернопольской области,

в Киевской области,

на Днепропетровщине,

на Полтавщине,

на Житомирщине,

в Черкасской области,

в Черниговской области.

Где продолжаются активные бои

Ситуация в Харьковской области стабильно тяжелая. В частности, активные бои проходят в Изюмском направлении. Жителей Лозовой и Барвенкового призывают поскорее эвакуироваться.

Всего за сутки было более двадцати ударов оккупантов из реактивных систем залпового огня, артиллерии, также был один ракетный удар.

Наступление возле Марьинки

В Луганской области накануне, кроме поврежденных в течение дня инфраструктурных объектов, оккупанты нанесли удары в Лисичанскую больницу и нефтеперерабатывающий завод.

Ночью был мощный обстрел жилых кварталов Северодонецка, утром 17 апреля – артобстрел Кременной, по меньшей мере, один человек ранен. Также продолжаются позиционные бои в Попасной и Рубежном.

В Донецкой области ночью российские войска предприняли попытки наступления вблизи Марьинки и Красногоровки. Однако они безуспешны. В Марьинке в результате обстрела один гражданский человек погиб.

Обстрелы также звучали в Авдеевке, Торецке и Очеретинской общине. Имеются разрушения инфраструктурных объектов. В Мариуполе все по-прежнему.

Кроме того, ночью были взрывы и обстрелы на территории всей Херсонской области и в самом Херсоне. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует. В регионе гуманитарный кризис, ситуация обостряется.

В Николаевской области ночью раздавалась воздушная тревога. Утром в Николаеве раздался взрыв. Детали выясняются. В течение дня оккупантами обстреливались районы области.

К слову, начались 53 сутки полномасштабной войны против России. По состоянию на 7 утра в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты штурмовали порт в Мариуполе и, вероятно, готовят высадку десанта с моря.

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