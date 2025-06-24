Это угрожает логистике, – военный рассказал об успехах россиян возле Покровска

Не имея возможности ворваться в агломерацию Покровска и Мирнограда, российские оккупанты пытаются обойти ее с востока. Если посмотреть на карту боевых действий, то понятно, что враг не планирует наступать на сам Покровск.

Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БпАК отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" с позывным "Скиф", объяснив, что такое наступление приведет к бешеным потерям. В России это понимают.

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Что усложняет оборону Покровска

В целом ситуация непростая, но украинские военные продолжают уничтожать врага. Наступательные действия оккупантов приводят к увеличению их потерь. Всего с марта 2025 года это направление является одним из самых горячих. Там происходит примерно половина или треть всех наступательных действий.

"Оккупанты хотят обойти город с востока и запада. Пока самый большой выступ врагу удалось создать именно на восточном направлении. Это угрожает логистике, которая ведет в Покровск", – добавил военный.

Важно! Отряд "Тайфун" открыл сбор на дроны на оптоволокне. Они не поддаются воздействию РЭБ, поэтому могут поражать цели более эффективно. Военные подчеркивают важность сбора, а присоединиться к нему может каждый по ссылке.

Логистика является одним из ключевых элементов введения боевых действий. Покровск точно не по зубам врагу, но в то же время это требует от ВСУ больших поставок основными логистическими путями. Враг к ним приближается, что создает определенную опасность для логистики.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

"Для этого противник использует дальнобойные дроны, в частности "Молния" и FPV-дрон. Но говорить о тотальном контроле над логистикой не приходится. Логистические пути накрывают сетками, которые создают препятствия врагу", – рассказал командир экипажа БпАК.

Сейчас ситуация не критическая. Она позволяет держать это направление в пределах сил, которые там находятся. К слову, командующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия не смогла захватить Покровск в частности из-за Курской операции. Именно она в свое время оттянула 70 тысяч военных, если считать вместе с бойцами КНДР.