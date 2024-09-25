Если зашли, то все, – военный рассказал, как враг штурмует на Покровском направлении
Российские войска мощно давят на Покровском направлении и имеют продвижение. Главная цель врага – захватить Покровск.
На днях ведущая 24 Канала Андриана Кучер пообщалась с военным на передовой, который назвал причины быстрого продвижения оккупантов в районе Покровска.
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Какая причина успешного наступления
Военнослужащий ВСУ рассказал, что россияне разведали информацию о ротации подразделений на Покровском направлении и удачно использовали этот момент для штурмов.
Если россияне занимают какое-то здание, то выбить их оттуда крайне трудно. Им стоит зацепиться за крайний дом в населенном пункте. А если заходят в промзону, то это все. Это будет такая река смерти, которую враг будет прокладывать, пока у него не закончатся люди,
– отметил боец СОУ.
Кроме того, благодаря авиаразведке оккупанты обнаруживают слабые места в обороне украинских военных, а затем на этих участках сосредотачивают большое количество людей и техники.
Где продвигаются россияне на Покровском направлении / Смотрите на карте
"Вчера россияне продвинулись на 500 метров. В наших масштабах это уже большой скачок, но километровых продвижений нет", – добавил военный.
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В разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 23 сентября говорится о том, что ВСУ удалось замедлить продвижение России на Покровском направлении. Сейчас оккупационные войска находятся примерно в 8 километрах от Покровска.
Россиянам, вероятно, удалось захватить города Гродовка к востоку от Покровска и Украинское к югу от города.