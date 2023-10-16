Почему Путин назвал бои в Авдеевке "активной обороной" россиян и какая там сейчас ситуация: анализ ISW

Россия продолжает бросать своих военных на штурм Авдеевки. В попытке окружить и взять под контроль город оккупанты несут бешеные потери. Между тем, Путин бои за город называет "активной обороной".

Проанализировали ситуацию в Авдеевке специалисты из Института по изучению войны. Они также объяснили, почему Путин называет бои "активной обороной" россиян.

Читайте также Хотят длительную кровопролитную войну: какие планы врага по поводу Авдеевки

Путин и его "активная оборона"

Составители отчета говорят, что Путин, возможно, пытается снизить ожидания значительного продвижения оккупантов вокруг Авдеевки. Так, в интервью 15 октября он заявил, что российские военные ведут "активную оборону" на Авдеевском, Купянском и Запорожском направлениях.

Обратили внимание на то, что 13 октября постпред России в ООН Василий Небензя заявлял, что там ведутся "активные боевые действия". Некоторые русские военкоры называют это "наступлениями".

Как бы то ни было, смена риторики Путина может свидетельствовать о том, что происходит попытка уменьшить ожидание значимого русского продвижения. В то же время, российские операции, в том числе интенсивные артиллерийские и воздушные удары, вероятно, имеют целью ослабить Силы обороны вокруг Авдеевки.

В то же время в Институте заявляют, россиянам вряд ли удастся совершить значительные прорывы или отрезать украинские силы в населенном пункте в ближайшей перспективе. Что касается потенциальных масштабных продвижений, то они, вероятно, потребуют от врага значительного и длительного привлечения как личного состава, так и материальных средств.

Обратили внимание также на российское информационное пространство. Говорят, что в целом оно тоже сдерживает свой первоначальный оптимизм по поводу перспектив российских наступательных операций вокруг Авдеевки.

Так, сначала российские военкоры делали максималистские и непроверенные заявления о продвижении российских военных на расстояние более 10 километров. Таким образом, они, вероятно, преувеличивали степень успехов оккупантов под Авдеевкой.

Позже они признали, что русское продвижение испытало трудности под Авдеевкой. Военкоры признали, что российские военные снизили темпы наступательных операций вокруг этого населенного пункта.

Более того, начали утверждать, что вокруг Авдеевки идут ожесточенные и непрерывные бои с истощением. Кроме того, многие военкоры прибегли к самоцензуре, ограничивая сообщения о российских тактических действиях и проблемах.

Так, один российский военкор утверждал, что неопределенные субъекты, возможно, военное руководство России и определенная часть военкоров, согласились прекратить освещение операций в Авдеевке. Несмотря на это, они по-прежнему жалуются на общие проблемы в российской армии, которые не касаются ни одного участка фронта.

Враг продолжает наступать

В Институте отмечают, что 15 октября оккупанты продолжили наступательные действия, направленные на оцепление Авдеевки. В то же время им не удалось добиться дальнейших успехов на фоне вероятного снижения темпов операций.

Так, Генштаб 15 октября сообщил, что отбил более 15 атак врага вблизи Авдеевки, а также северо-западнее и юго-западнее населенного пункта. Составители отчета отмечают, что не видели визуальных подтверждений предварительных заявлений о продвижении войск России в этом районе.

В то же время, российские источники утверждают, что 15 октября их войска значительно меньше продвинулись в этом направлении, если сравнивать с предыдущими днями. Эти возможные продвижения они описывают как "незначительные". Так, один военкор признал, что наши военные сохраняются присутствие на Авдеевском коксохимическом заводе. И это с учетом того, что россияне заявляли, что он находится под их контролем.

Украинские наблюдатели и российские источники констатируют: желаемого немедленного прорыва оккупантам достичь не удалось. Войска врага столкнулись с первоначальными значительными потерями и, вероятно, более медленным, чем они ожидали, темпом продвижения.

Для сравнения, 12 октября, по словам главы Авдеевской ГВА Виталия Барабаша, оккупанты вели штурмы при поддержке авиации на 10 – 12 направлениях вокруг населенного пункта. А уже 15 октября Генштаб отметил, что боевые действия велись уже около шести населённых пунктов.

Также спикер Таврической группировки украинских войск полковник Александр Штупун 14 октября заявил, что под Авдеевкой снизились темпы российских наступательных операций. По его словам, оккупанты потеряли более 300 единиц техники и 3000 человек живой силы с момента активизации наступательных сделок в этом районе 9 октября.