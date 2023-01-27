Путин попробует новое наступление, но у нас больше шансов, – военный эксперт

СМИ сообщают, что российский диктатор Владимир Путин готовит новое масштабное наступление уже в феврале – марте 2023 года. Так оккупанты хотят вернуть себе инициативу в войне.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Украина имеет гораздо больше шансов провести удачную оборонную операцию и нанести максимальный вред оккупантам, если они попытаются восстановить наступление.

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Затем будет контрнаступление ВСУ

Как отметил Жданов, вполне ожидаемо, что Путин попытается провести новую наступательную операцию любой ценой. Он ведь до сих пор не выполнил обещаний, которые давал российскому обществу.

Мы предполагали, что Путин попытается возобновить наступление любой ценой. Он не может остановиться на полпути. Ибо все те обещания, которые тот давал российскому обществу, сейчас не выполнены. Это означает, что цели войны не достигнуты. И это может быть засчитано как проигрыш со стороны российского общества,

– отметил Жданов.

Пойдет ли Россия в наступление в 2023 году – говорит Жданов: смотрите видео

Понятно, что Украина ожидает этого наступления. Жданов убежден, что в Украины гораздо больше шансов отразить эти атаки, а потом и перейти в контрнаступательные действия по освобождению территории.

Россия может начать новое наступление