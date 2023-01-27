Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Україна має значно більше шансів провести вдалу оборонну операцію та завдати максимального ураження окупантам, якщо вони таки спробують відновити наступ.

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Як наголосив Жданов, цілком очікувано, що Путін спробує провести нову наступальну операцію за всяку ціну. Адже він досі не виконав обіцянок, які давав російському суспільству.

Ми передбачали, що Путін спробує відновити наступ за будь-яку ціну. Він не може зупинитися на півдорозі. Бо всі ті обіцянки, який той давав російському суспільству, зараз не виконані. Це означає, що цілі війни не досягнуті. І це може бути зараховане як програш з боку російського суспільства,

– зазначив Жданов.

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Зрозуміло, що Україна очікує на цей наступ. Жданов переконаний, що в України набагато більше шансів відбити ці атаки, а згодом і перейти в контрнаступальні дії зі звільнення території.

Росія може почати новий наступ