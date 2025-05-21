Наступление России в Украине значительно замедлилось: в Bloomberg указали на критические признаки

Несмотря на громкие заявления Кремля об "успехах" на фронте, темпы российского наступления в 2025 году значительно замедлились. В частности темпы российского наступления на ключевом восточном направлении замедлились вдвое с начала года по сравнению с аналогичным периодом до конца 2024 года.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Как замедлились темпы российского наступления

Как отмечает издание, попытка президента США Дональда Трампа отстраниться от усилий по прекращению боевых действий, в сочетании с максималистскими требованиями Владимира Путина о признании контроля над четырьмя украинскими регионами, свидетельствуют о том, что будущее Украины и безопасности Европы будет определяться событиями на поле боя.

Поскольку российские и украинские силы сейчас близки к тупику, способность Киева и его союзников и дальше поставлять людей и оружие для своей обороны, возможно, без особой поддержки США, скорее всего, будет иметь решающее значение,

– говорится в материале.

По данным издания, с начала 2025 года российские войска продвигаются примерно на 41 квадратный километр еженедельно, тогда как в период с середины августа до конца 2024 года этот показатель составлял около 125 квадратных километров. С января России удалось захватить лишь 0,15% украинской территории. Восточный Донецкий регион, где продолжаются ожесточенные бои и часть которого находится под оккупацией уже более десяти лет, до сих пор не контролируется Москвой полностью.

При таких темпах наступления российским войскам понадобится несколько лет только для полной оккупации Донецкой области. Если же экстраполировать эти темпы на всю территорию Украины, полный ее захват займет более века.

"Идея Путина о том, что он может быстро захватить все четыре региона – или даже в ближайшее время – абсолютно нереалистична. Россия достигает только локальных прорывов", – отмечает Эрик Чиарамелла, старший научный сотрудник программы России и Евразии в Фонде Карнеги.

Какие есть риски для Украины

Как подчеркивает издание, эти расчеты не умаляют растущих проблем Украины с ее нехваткой рабочей силы, уставшим от войны населением и ослаблением поддержки со стороны США. А, поскольку бои в летние месяцы становятся все более ожесточенными, риск прорыва линии фронта со стороны России сохраняется.

"Каждая кампания достигает точки разрыва, когда фронт начинает разрушаться. Этот момент наступит, потому что проблемы Украины имеют системный характер", – цитирует издание Евгения Бужинского, отставного российского генерала и военного аналитика.

К слову, аналитики ISW сообщали о том, что сейчас Россия пытается окружить Покровск и продвинуться в сторону Константиновки, однако ограниченность в живой силе и ресурсах делает реализацию обеих наступательных операций одновременно маловероятной. Поэтому в ближайшее время российское командование будет вынуждено сосредоточиться на одном из этих направлений.