Лезут как бешеные: несмотря на сумасшедшие потери, оккупанты продолжают штурмы в районе Авдеевки
Оккупационные войска не прекращают штурмы в районе Авдеевки. Даже несмотря на огромные потери захватчики лезут, как бешеные.
Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Авдеевской ГВА, передает 24 Канал. Виталий Барабаш отметил, что продолжаются ожесточенные бои.
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"Десятками ложатся и через некоторое время идут снова"
За прошедшие сутки было зафиксировано много обстрелов и бомбардировок авиацией. Стрелковые бои не утихают круглосуточно.
Россияне бросают большие силы с пехотой и бронетехникой. Потери у них сумасшедшие, но это их не останавливает, штурмы продолжаются. Лезут как бешеные, десятками ложатся и через некоторое время идут снова. Их очень много,
– отметил Барабаш.
Добавил, что в последние дни агрессор начал применять меньше бронетехники из-за повышения влажности.
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Что происходит на Авдеевском направлении: последние новости
- Утром 23 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Однако, украинские защитники стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.
- Вражеские военные без успеха вели наступательные действия в районах Керамика, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опытного, Невельского Донецкой области. Там Силы обороны отразили более 20 атак россиян.
- В ISW отметили, что оккупанты перебрасывают на Авдеевское направление дополнительные силы. Враг делает это несмотря на постоянные проблемы с фронтальными механизированными атаками и неудачу новой попытки наступления 19 – 20 октября.
- Захватчики начали использовать "кротовую" тактику. Оккупанты роют тоннели, пытаясь незаметно подобраться к позициям украинских воинов. Кроме того, противник начал использовать машины на дистанционном управлении.
- Спикер 110 ОМБр Антон Коцуконь рассказал, что оккупанты ежедневно бросают новые силы на штурмы. Вражеские бойцы проводят ежедневные интенсивные атаки, пытаясь перерезать украинским защитникам пути снабжения, или хотя бы взять Авдеевку под огневой контроль, чтобы потом полностью окружить этот город.