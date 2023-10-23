Лезут как бешеные: несмотря на сумасшедшие потери, оккупанты продолжают штурмы в районе Авдеевки

Оккупационные войска не прекращают штурмы в районе Авдеевки. Даже несмотря на огромные потери захватчики лезут, как бешеные.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Авдеевской ГВА, передает 24 Канал. Виталий Барабаш отметил, что продолжаются ожесточенные бои.

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"Десятками ложатся и через некоторое время идут снова"

За прошедшие сутки было зафиксировано много обстрелов и бомбардировок авиацией. Стрелковые бои не утихают круглосуточно.

Россияне бросают большие силы с пехотой и бронетехникой. Потери у них сумасшедшие, но это их не останавливает, штурмы продолжаются. Лезут как бешеные, десятками ложатся и через некоторое время идут снова. Их очень много,

– отметил Барабаш.

Добавил, что в последние дни агрессор начал применять меньше бронетехники из-за повышения влажности.

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