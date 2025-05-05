На границе с Днепропетровщиной – тяжело, там враг перешел в активное наступление, – DeepState

Российская армия стремится захватить как можно больше украинской территории до 9 мая. В частности, одной из приоритетных целей оккупантов остается выход к границе между Донецкой и Днепропетровской областями.

Враг стоит уже в паре километров от границы с Днепропетровской областью. 3 мая противник начал в ее направлении активное наступление, передает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Что происходит в приграничье между двумя областями

Так, аналитики сообщают о тяжелой ситуации на участке от Новодаровки до Вольного Поля. Здесь противник сразу на трех участках начал активные штурмовые действия, а именно – на Вольное Поле, на Зеленое Поле и южнее Новоселки, а также в направлении Новополя.

В общем россияне провели не менее 46 штурмовых действий силами 2 рот пехоты и при поддержке более 75 мотоциклов.

Потери врага уточняются, но известно о по меньшей мере 90 погибших и еще 45 раненых.

Плохая ситуация восточнее Новодаровки, где враг сумел достичь тактического успеха и занять немало лесополос. Также, оккупантам удалось перейти реку Ворона и закрепиться по трассе возле Зеленого Поля.

Какая ситуация возле границы с Днепропетровской областью: смотрите на карте