Россияне очень сильно давят, но украинские защитники делают все для того, чтобы не дать им ни единого шанса. Об этом 24 Каналу рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко.

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Как враг пытается продвигаться?

Владимир Назаренко отметил, что ежедневно десятки захватчиков уничтожаются только на направлениях ответственности 4 бригады НГУ "Рубеж". Из этого и складывается большая статистика потерь врага. В частности, за последние сутки было ликвидировано 1010 оккупантов. Иногда бывает от 1500 до 2000 ежедневно.

Однако, к сожалению, эти потери недостаточные для того, чтобы враг терял боеспособность, наступательный потенциал. Силы обороны пытаются уничтожать как можно больше живой силы российского войска.

Враг постоянно пытается давить, продвигаться. Чуть ли не каждый час, даже минуту. То есть так или иначе где-то есть группы оккупантов, которые навязывают контакт, которые обстреливают позиции Сил обороны. То есть контакт не утихает ни на секунду. Обстрел из пушки, миномета, применение врагом ударного БПЛА – это контакт,

– сказал офицер.

Россияне готовы нести потери. Потому что у них накоплены резервы прежде всего в живой силе, а уже потом в средствах артиллерии, боеприпасах, дронах и так далее. Враг использует даже сотни захватчиков. В основном эти сотни уничтожаются комбинированной работой.

Это темп, с которым они посылают все новые резервы на фактически конвейерные атаки. Этих конвейерных попыток продвижения у врага десятки за сутки,

– подчеркнул военный.

Кроме того, есть информация, что российское командование начало бросать женщин на штурмы. Такой случай удалось зафиксировать впервые за время активных боев под Покровском.