Росіяни надзвичайно сильно тиснуть, але українські захисники роблять усе для того, щоб не дати їм жодного шансу. Про це 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко.

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Як ворог намагається просуватися?

Володимир Назаренко зазначив, що щодня десятки загарбників знищуються лише на напрямках відповідальності 4 бригади НГУ "Рубіж". З цього і складається велика статистика втрат ворога. Зокрема, за останню добу було ліквідовано 1010 окупантів. Інколи буває від 1500 до 2000 щодня.

Однак, на жаль, ці втрати недостатні для того, щоб ворог втрачав боєздатність, наступальний потенціал. Сили оборони намагаються знищувати якомога більше живої сили російського війська.

Ворог постійно намагається тиснути, просуватися. Ледве не кожну годину, навіть хвилину. Тобто так чи інакше десь є групи окупантів, які нав'язують контакт, які обстрілюють позиції Сил оборони. Тобто контакт не вщухає ні на секунду. Обстріл з гармати, міномета, застосування ворогом ударного БпЛА – це контакт,

– сказав офіцер.

Росіяни готові зазнавати втрат. Тому що у них накопичені резерви насамперед у живій силі, а вже потім у засобах артилерії, боєприпасах, дронах і так далі. Ворог використовує навіть сотні загарбників. Здебільшого ці сотні знищуються комбінованою роботою.

Це темп, з яким вони посилають все нові резерви на фактично конвеєрні атаки. Цих конвеєрних спроб просування у ворога десятки за добу,

– підкреслив військовий.

Крім того, є інформація, що російське командування почало кидати жінок на штурми. Такий випадок вдалося зафіксувати вперше за час активних боїв під Покровськом.