Продвижение ВСУ на Юге срывает весенне-летнее наступление России, – ISW
- Контрнаступление ВСУ на Юге в феврале 2026 года могло сорвать планы России на дальнейшее продвижение в Запорожской области и весенне-летнее наступление на "пояс крепостей" в Донецкой области.
- Переброска российских войск с разных направлений демонстрирует сложные дилеммы для командования России, которое сталкивается с трудностями одновременного ведения нескольких наступательных операций.
Контрнаступление украинских военных на Юге в феврале 2026 года могло сорвать планы России по дальнейшему продвижению в Запорожской области. Также это могло повлиять на подготовку ожидаемого весенне-летнего наступления врага на так называемый "пояс крепостей" в Донецкой области.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.
К теме Впервые с 2023 года Силы обороны освободили больше территорий, чем потеряли, – ISW
Как наступление ВСУ помешало дальнейшим планам России?
В отчете отмечается, что российское военное командование перебросило элитные воздушно-десантные и морские пехотные подразделения с Покровского направления и Добропольского тактического района на востоке Украины на южный участок фронта.
Эксперты напоминают, что Россия уже неоднократно перебрасывала элитные подразделения морской пехоты на приоритетные направления в ответ на украинские контратаки. В частности, подобная ситуация была на Курском направлении в августе 2024 года и в Добропольском тактическом районе в сентябре 2025 года.
В то же время переброска подразделений воздушно-десантных войск на юг Украины состоялась еще в январе – до начала украинского контрнаступления. Это может свидетельствовать о том, что Россия планировала развивать свои тактические успехи на направлении Гуляйполя весной и летом 2026 года, отмечают в ISW.
Таким образом, контрнаступление Украины в феврале 2026 года могло сорвать планы России по дальнейшему использованию тактических успехов в Запорожской области, а также могло негативно повлиять на ожидаемое весенне-летнее наступление 2026 года на украинский "пояс крепостей",
– считают аналитики.
В отчете также отмечается, что переброска российских войск из операций в Донецкой области в Днепропетровскую и Запорожскую области демонстрирует сложные дилеммы, с которыми сталкивается российское командование. Речь идет о попытках одновременно вести несколько наступательных операций на разных участках фронта, что еще больше осложняется украинскими контратаками.
"Российские войска ранее не могли проводить одновременные наступления на разных участках фронта, и маловероятно, что они смогут приложить значительные усилия для продвижения в районе "Крепостного пояса", одновременно противодействуя недавним успехам Украины на Гуляйпольском и Александровском направлениях", – подытожили аналитики ISW.
Кстати, бывший советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак отметил в эфире 24 Канала, что Россия готовит больше наступательных операций. В то же время соотношение сил на фронте, по мнению эксперта, пока не в пользу россиян.
Какие успехи имели Силы обороны на Юге с наступлением?
Владимир Зеленский 8 марта рассказал, что Украина вернула под контроль от 400 до 435 квадратных километров территорий на Юге за последние полтора месяца. Эти действия, как подчеркнул президент, были направлены на то, чтобы сорвать планы России на весенне-летнюю кампанию войны.
2 марта проект DeepState отметил, что Силы обороны Украины отбросили противника вблизи 5 населенных пунктов на Александровском направлении. Речь идет, в частности, о конкретных успехах вблизи Злагоды, Новогригорьевки, Новониколаевки, Степного и Тернового.