Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем отчете по итогам первого полугодия 2026 года.

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Что сказал Сырский об изменениях на фронте?

Сырский отметил, что масштабное российское наступление не достигло поставленных целей, несмотря на почти двукратное превосходство врага в личном составе и технике.

По словам генерала, темпы продвижения российских войск снизились более чем вдвое, а количество активных направлений наступления врага сократилось с 13 до 6–7. Соотношение штурмовых действий Украины и России в настоящее время составляет примерно 40% к 60%.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что по темпам продвижения стороны фактически приблизились к паритету.

Сохраняется устойчивая тенденция к увеличению соотношения территории, освобождаемой Силами обороны Украины, к тем участкам, где врагу удается продвигаться,

– сказал генерал.

Стоит ли ожидать перелома в войне в ближайшее время?

Александр Сырский также подчеркнул, что командиры должны обеспечивать ротацию на передовых позициях не реже одного раза в 60 дней.

В то же время главнокомандующий предупредил, что до перелома в войне еще далеко. Ведь Россия не отказалась от планов оккупации Донецкой и Луганской областей, стремится расширить наступление в Днепропетровской и Запорожской областях и создать буферную зону на севере Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский подчеркивал, что украинские военные в настоящее время уничтожают около 30 тысяч российских военных на фронте ежемесячно. По словам президента, в июне было ликвидировано почти 28 тысяч оккупантов.