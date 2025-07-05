Враг усилил штурмы на неожиданном направлении: обзор фронта от Генштаба

Наибольшее количество вражеских атак, как и на протяжении многих месяцев, приходится на Покровское направление. В то же время в последнее время противник значительно активизировался на северо-востоке.

По состоянию на 22:00 с начала суток произошло 170 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какова ситуация на разных направлениях фронта

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях украинские воины отбили 21 штурмовое действие оккупантов.

На Южно-Слобожанском направлении противник 3 раза штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и в направлении Амбарного. Авиационным ударам подверглись Волчанские Хутора, Охримовка, Зыбино, Приколотное и Хатное.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Голубовка, Кондрашовка, Колодязи, Загрызово, Зеленый Гай и в направлении Купянска. Украинские защитники остановили 8 вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики 33 раза атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Карповка, Зеленая Долина, Новый Мир, Редкодуб, Мирное, Торское, Григорьевка.

На Северском направлении отражено 4 вражеских штурма. Оккупанты пытались продвигаться в районах Верхнекаменского, Григорьевки и Ивано-Дарьевки, еще один штурм продолжается.

На Краматорском направлении нашими воинами отражено 5 атак врага в районах Белой Горы, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении россияне 6 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка, Русин Яр и в направлении Белой Горы. Силы обороны остановили все вражеские атаки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 51 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Шевченко, Разино, Ореховое, Дачное, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Новопавловка, Алексеевка и в направлениях Владимировки, Сергеевки, Филиала и Покровска.

На Новопавловском направлении враг 15 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Звезда, Толстой, Воскресенка, Запорожье, Шевченко, Новополь. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении противник 8 раз шел в атаку на позиции наших защитников в районе Малиновки. Четыре боестолкновения еще продолжаются. Белогорье противник атаковал неуправляемыми авиационными ракетами.

На Ореховском направлении агрессор 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Каменского.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили одну атаку оккупантов. Авиаудару подвергся населенный пункт Ольговка.