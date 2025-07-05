Станом на 22:00 від початку доби відбулося 170 бойових зіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 21 штурмову дію окупантів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 3 рази штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та в напрямку Амбарного. Авіаційних ударів зазнали Вовчанські Хутори, Охрімівка, Зибине, Приколотне та Хатнє.

На Куп'янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Голубівка, Кіндрашівка, Колодязі, Загризове, Зелений Гай та в напрямку Куп'янська. Українські захисники зупинили 8 ворожих атак.

На Лиманському напрямку російські загарбники 33 рази атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Новий Мир, Рідкодуб, Мирне, Торське, Григорівка.

На Сіверському напрямку відбито 4 ворожих штурми. Окупанти намагалися просуватися в районах Верхньокам'янського, Григорівки та Івано-Дар'ївки, ще один штурм триває.

На Краматорському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак ворога в районах Білої Гори, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни 6 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, Русин Яр та в напрямку Білої Гори. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 51 раз намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Шевченко, Разіне, Горіхове, Дачне, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямках Володимирівки, Сергіївки, Філії й Покровська.

На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зірка, Толстой, Воскресенка, Запоріжжя, Шевченко, Новопіль. Два боєзіткнення тривають досі.

На Гуляйпільському напрямку противник 8 разів ішов в атаку на позиції наших оборонців в районі Малинівки. Чотири боєзіткнення ще тривають. Білогір'я противник атакував некерованими авіаційними ракетами.

На Оріхівському напрямку агресор 5 разів атакував позиції наших захисників у районі Кам'янського.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили одну атаку окупантів. Авіаудару зазнав населений пункт Ольгівка.