Россия продолжает усилия по охвату 3 городов: карта боев 18 июля

Продолжаются наступательные действия россиян вдоль почти всей линии фронта. Наиболее активный враг остается в районе Покровска.

За прошедшие сутки произошло 180 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какова ситуация на разных направлениях фронта?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 21 боестолкновение.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили 10 атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Зеленое и Старица.

Украинские силы отбили атаки противника возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении произошло 4 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Зеленый Гай, Новая Кругляковка и в направлении Песчаного.

Наши военные отражали вражеские атаки возле Купянска: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Серебрянка и в сторону Нового Мира, Корового Яра, Среднего, Торского и Шандриголово.

Оккупанты пытались продвинуться в направлении Торского: смотрите на карте

На Северском направлении наши защитники отбили 6 штурмов оккупационных войск вблизи Григорьевки и Выемки.

Россиян остановили возле Григорьевки: смотрите на карте

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боестолкновений в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Орехово-Васильевка, Белая Гора и Предтечино.

Оккупанты наступали в районе Белой Горы: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 9 атак вблизи Щербиновки, Александро-Калинового, Петровки, Русиного Яра и в направлении Плещеевки и Катериновки.

Противник атаковал в районе Русиного Яра: смотрите на карте

На Покровском направлении наши воины остановили 61 штурм агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Родинское, Новоторецкое, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лысовка, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Муравка, Алексеевка, Дачное и в направлении Покровска, Мирнограда, Владимировки и Новопавловки.

Врага остановили возле Родинского: смотрите на карте

На Новопавловском направлении защитники остановили 17 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Поддубное, Звезда, Темировка, Мирное, Воскресенка, Свободное Поле, Шевченко, Зеленое Поле.

Обратите внимание! CNN указало на то, что Россия скоро может начать новое масштабное наступление с участием 160 тысяч военных, угрожая окружением украинских подразделений в городах Покровск, Константиновка и Купянск.



Оккупанты пытались прорваться в районе Свободного Поля: смотрите на карте

На Ореховском направлении Силы обороны успешно остановили один штурм противника вблизи населенного пункта Малая Токмачка.

Врага остановили возле Малой Токмачки: смотрите на карте