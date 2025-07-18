Упродовж минулої доби відбулося 180 бойових зіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 10 атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Стариця.

Українські сили відбили атаки противника біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку відбулося 4 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп'янськ, Зелений Гай, Нова Кругляківка та в напрямку Піщаного.

Наші військові відбивали ворожі атаки біля Куп'янська: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Серебрянка та у бік Нового Миру, Корового Яру, Середнього, Торського й Шандриголового.

Окупанти намагалися просунутися у напрямку Торського: дивіться на карті

На Сіверському напрямку наші захисники відбили 6 штурмів окупаційних військ поблизу Григорівки та Виїмки.

Росіян зупинили біля Григорівки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Оріхово-Василівка, Біла Гора та Предтечине.

Окупанти наступали у районі Білої Гори: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 9 атак поблизу Щербинівки, Олександро-Калинового, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки і Катеринівки.

Противник атакував у районі Русиного Яру: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші воїни зупинили 61 штурм агресора у районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Родинське, Новоторецьке, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Муравка, Олексіївка, Дачне та в напрямку Покровська, Мирнограду, Володимирівки й Новопавлівки.

Ворога зупинили біля Родинського: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку захисники зупинили 17 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Піддубне, Зірка, Темирівка, Мирне, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко, Зелене Поле.

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Окупанти намагалися прорватися у районі Вільного Поля: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно зупинили один штурм противника поблизу населеного пункту Мала Токмачка.

Ворога зупинили біля Малої Токмачки: дивіться на карті