Не только Донетчина: россияне продвигаются на Харьковщине и Запорожье, – обзор карты фронта от ISW

Продолжается российское наступление. Основные усилия враг сосредоточил на захвате Донецкой области. В то же время противник также проводит наступательные действия на Харьковщине и Запорожье.

По данным Deep State, в последнее время враг продвинулся возле трех сел на Покровском направлении. В Институте изучения войны обнародовали собственный отчет о ходе событий на фронте, передает 24 Канал.

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Что происходит в Донецкой области – главном театре боевых действий

Российские войска продвинулись на юг от Часового Яра на Краматорском направлении. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 31 января.

Также оккупанты продвинулись на Покровском направлении: на северо-запад от Котлиного и на северной окраине Надиевки. Кроме того, враг имел успех Новопавловском направлении. Там он продвинулся на юг от Разлива (на юго-запад от Курахово),

Зато украинские силы имели продвижение на севере Торецка.

Ход боевых действий в Донецкой области / Фото ISW

Какова ситуация на Курщине, Харьковщине и Луганщине

1 февраля оккупанты продолжили наступательные действия на Курщине. Российские военные блогеры утверждали, что захватчики продвинулись вблизи Гуево, Свердликово, и Николаево-Дарыно, на 400 метров возле Куриловки, и более 150 метров в Махновке, но ISW не нашло подтверждения этим заявлениям.

В течение 31 января – 1 февраля враг проводил ограниченные наступательные действия вблизи Волчанска. В Генштабе опубликовали карту, на которой указано, что российские войска недавно продвинулись к северному Зеленому (на север от Харькова).

Также карта свидетельствует об успехе россиян на Купянском направлении. Там враг недавно продвинулся на запад от Орлянки. Российский источник утверждал, что оккупанты захватили Двуречную (на север от Купянска), но ISW не нашло доказательств этому заявлению.

Вопреки сообщениям вражеских блогеров аналитики также не наблюдали продвижения противника на Лиманском направлении.

Обстановка на Курщине, Харьковщине и Луганщине / Фото ISW

Россия имеет успех на Юге

Карта украинского Генштаба за 1 февраля свидетельствует, что противник имеет продвижение на северо-восток от Гуляйполя возле Ольговского, на юго-восток от Гуляйполя возле Степановки, на юг от Гуляйполя возле Дорожнянки и на юго-запад от Гуляйполя вблизи Загорного.

Российские войска недавно продвинулись на юг от Малой Токмачки (на север от Роботино).

Ситуация на юге / Фото ISW