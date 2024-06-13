Могут ли россияне расширить плацдарм на Харьковщине: военный эксперт оценил ситуацию

Россияне подтягивают ресурсы к линии боевого соприкосновения на Харьковщине, из-за чего имеют продвижение. Далее в бой вступают украинские воины, которые уничтожают вражескую технику и личный состав. Соответственно противник вынужденно отходит на другие рубежи и позиции.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что есть определенное расширение вражеского плацдарма в районе Волчанска. Говорится о восточных окраинах города, расположены за рекой Волчья, ближе к границе с Россией. Смогут ли россияне еще больше расширить плацдарм – читайте дальше.

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Ситуация довольно динамичная

Россияне имеют успех вблизи Волчанска, поскольку могут быстро пополнять штурмовые отряды. Определенное количество ресурсов находится в Белгородской области. Дополнительно враг перебрасывает живую силу из Курской области.

Для реализации задач противник преимущественно использует так называемые "мясные штурмы". Поскольку, с одной стороны, бронетехника является очень уязвимой целью в городской застройке. А с другой – враг в целом имеет недостаточное количество этого оружия. Чего не скажешь об управляемых авиабомбах, россияне сполна пользуются этим преимуществом, сбрасывая их на разных участках фронта, но несколько десятков в сутки.

Артиллерийская компонента у россиян также достаточно мощная. Артой они наносят удары по нашей территории непосредственно с юга Белгородщины. Силы обороны работают в рамках контрбатарейной борьбы по вражеским подразделениям артиллерийских и реактивных систем залпового огня. Впрочем, не всегда такое противодействие является максимально эффективным. Ситуация на Харьковщине остается достаточно динамичной. Ее динамика в перспективе будет определяться ресурсами.

Если нашим пушкарям не будет хватать арты и боеприпасов, то у врага никаких даже призрачных успехов на территориальные успехи. Если же ресурсов будет несколько не хватать, то соответственно враг сможет расширять плацдармы, которые он будет держать под контролем,

– отметил Селезнев.

Хотя с учетом невероятного уровня контроля и вовлеченности высших военно-политических деятелей нашего государства к отрезку фронта на Харьковщине, вряд ли украинским защитникам будет чего-то не хватать, считает военный эксперт. Однако нужно помнить, что адские боевые столкновения также происходят у Часового Яра, на Покровском и Кураховском направлениях.

Бои за Волчанск: смотрите на карте

Враг окопался неподалеку от Волчанска

Аналитики DeepState говорят, что российская армия полным ходом начала строить фортификации примерно в 3 километрах к северо-востоку от Волчанска. В работах участвует соответствующая техника. Эксперты добавляют, что на самом деле строительство фортификации – это одна из сильных сторон нашего врага. И здесь, по словам Селезнева, возникает диссонанс.

С одной стороны, Генштаб объяснял, почему украинские оборонительные рубежи расположены за 8 – 10 километров от государственной границы между Украиной и Россией. С другой – видим пример, когда российские воины роют окопы на расстоянии 2300 метров от Волчанска. Абсолютное большинство наших FPV-дронов и минометных снарядов способны достать до вражеской техники, которая привлечена к строительству фортификаций.

Это вызов. Думаю, здесь напрямую стоит ставить вопрос генералу Драпатому, который занимается этим направлением. Почему же так происходит, потому что ресурсы, как говорят, у наших пушкарей есть. Авиационная разведка работает постоянно, "Птицы Мадьяра" также там работают. То есть возможности достаточно мощные. Почему не принимаются соответствующие меры, чтобы уничтожать строительную технику и персонал, мне не понятно,

– отметил военный эксперт.

Наступление России на Харьковскую область