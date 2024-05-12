Почему Путин решился на "рискованный шаг" в Харьковской области: анализ ISW

Институт изучения войны раскрыл мотивы Путина по операции в Харьковской области, называя это "рисковым шагом". Аналитики указывают на надежды Кремля относительно ограниченности украинских контрнаступлений.

Владимир Путин и российское военное командование могут воспринимать риски относительно наступательных операций на севере Харьковской области, исходя из предположения, что Украина не сможет освободить территории, захваченные российскими силами.

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По информации Офиса директора национальной разведки США, Путин, вероятно, считает, что его армия остановила украинские попытки вернуть территории, а поддержка Украины со стороны США и Запада якобы является ограниченной.

На что надеется Путин?

Временные рамки российских наступательных операций на севере Харьковщины остаются неопределенными, но возможно, что российские силы планируют достичь своих оперативных целей вовсе не летом 2024 года.

Кремлевское военное командование может считать, что солдаты России будут удерживать любые ограниченные достижения на севере Харьковской области и в других областях всегда, поскольку оно убеждено, что Силы обороны Украины не будут идти в успешные контрнаступления в ближайшей перспективе.

Путин предполагает, что российские войска будут продолжать делать захватнические и неоспоримые наступления по всей линии фронта в течение следующих месяцев или даже лет, и таким образом можно заставить Украину подчиниться России,

– пишут аналитики.

Ограниченные российские операции на севере Харьковской области свидетельствуют о том, что восстановление безопасности помощи США не изменило расчеты Путина, или он начал харьковскую операцию без переоценки фундаментальных предположений об украинских возможностях на фоне восстановления помощи.

Российская армия атакует силами, которые значительно ниже заявленной численности, что является рискованным решением для Кремля. Пока она продвигается в нескольких районах, которые не предоставляют непосредственных путей продвижения в Харьков или других важных оперативных целей.

Россияне пока могут ограниченно продвигаться на определенных участках, поскольку они убеждены, что будут удерживать любую захваченную территорию на неопределенное время и использовать эту территорию для запуска следующих операций к более значимым оперативным целям.

В общем ISW настаивает на том, что Украине необходимо как можно быстрее нарушить такие российские расчеты с помощью как ограниченных, так и масштабных контрнаступательных операций, как только обстоятельства это позволят.

Аналитики констатируют: Запад должен активно и заблаговременно предоставлять украинским войскам необходимое оборудование и оружие для их будущих контрнаступательных операций.

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За последние сутки российские оккупанты на Харьковском направлении при поддержке авиации осуществляла атаки в районах Стрелковой, Красного, Мороховца, Олейниково, Лукьянцев, Гатища и Плетеневки. Украинские защитники сдерживают врага, уничтожают его личный состав и технику.