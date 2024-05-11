Об этом 24 Каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин, предполагая, что началась реализация какого-то плана минобороны России по началу наступательной кампании весны – лета 2024 года.

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Россия начала реализацию какого-то плана

Российский правозащитник считает, что оккупанты проверяют на прочность оборонительные позиции Сил обороны Украины на данном направлении.

Через Волчанск это тяжелое направление,

– заявил Фейгин.

Потому что, по его словам, там сосредоточены очень существенные силы ВСУ. Туда проще помощь подвезти. Но похоже, что началась реализация некоего плана минобороны России по началу наступательной кампании весны – лета 2024 года.

Он напомнил, что такие действия не являются неожиданностью, ведь об этом ранее много говорилось. В частности, Президент Украины Владимир Зеленский, руководство ВСУ и российские источники об этом публично неоднократно заявляли.

Почему россияне активизировались на Харьковщине

Фейгин отметил, что пока непонятен масштаб замысла россиян: действительно ли они пытаются взять Харьков, или это какие-то действия для отвлечения внимания, а основной удар придется на какие-то другие участки.

По его словам, вопрос стоит, будут ли оккупанты считаться с потерями, а они точно будут колоссальными, в частности, в районе Волчанска или дальше, продолжая эти попытки наступления.

Я думаю, что они проверяют, насколько ВСУ способны сдерживать удар на Харьков,

– сказал правозащитник.

Он считает, что в зависимости от результата этих попыток и будут в дальнейшем развиваться планы россиян. Либо эти удары будут локализованы, либо захватчики действительно пойдут на огромный риск и будут двигаться именно на Харьков.

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