Наступление россиян уже "захлебывается": чего ждать на фронте в начале весны

Владимир Путин приказал своим войскам до 1 марта выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Однако планы оккупантов провалились.

Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Коваленко – политтехнолог и аэроразведчик добровольческого формирования территориальной громады (ДФТГ). По его словам, российские захватчики пытаются продвинуться на Востоке Украины.

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Наступление врага на Востоке уже "захлебывается"

Однако Силы обороны Украины дают отпор оккупантам и сдерживают наступление врага.

Наступление россиян продолжается уже несколько недель. Но оно преимущественно уже захлебывается на многих участках,

– рассказал Коваленко.

Как объяснил аэроразведчик, скоро начнется оттепель. И на фронте в широком смысле у оккупантов уже не будет возможности осуществлять рейды бронетехники на определенные дистанции из-за того, что почва будет влажной.

Коваленко добавил, что из-за погодных условий танки и бронетехника будут просто грузнуть в грязи.

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У россиян не будет успеха в районе Сватового и Кременной

Как отметил аэроразведчик, сворачивание атак врага не касается Бахмута и Угледара в Донецкой области.

Но контрнаступление россиян в районе Сватового и Кременной вплоть до Лимана, которое они планировали, скорее всего, не будет успешным,

– подчеркнул Коваленко.

Он отметил, что оккупанты не смогут атаковать на этом направлении по 2 причинам.

Во-первых, из-за действий Сил обороны.

Во-вторых, наступательным потугам врага будет мешать оттепель.

"Наступает сезон, не позволяющий воевать и делать наступления в том виде, в котором россияне их планировали", – отметил аэроразведчик.

Перспективы для ВСУ

Погодные условия в начале весны открывают определенные возможности для Сил обороны.

За это время есть хорошая возможность нанести максимальный урон врагу, поскольку оккупанты перейдут преимущественно к пехотным рейдам штурмовых групп,

– сказал Коваленко.

Он добавил, что такие пехотные выходы на подготовленные позиции Сил обороны для врага завершаются преимущественно большими потерями.

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