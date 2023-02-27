Наступление россиян уже "захлебывается": чего ждать на фронте в начале весны
Владимир Путин приказал своим войскам до 1 марта выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Однако планы оккупантов провалились.
Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Коваленко – политтехнолог и аэроразведчик добровольческого формирования территориальной громады (ДФТГ). По его словам, российские захватчики пытаются продвинуться на Востоке Украины.
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Наступление врага на Востоке уже "захлебывается"
Однако Силы обороны Украины дают отпор оккупантам и сдерживают наступление врага.
Наступление россиян продолжается уже несколько недель. Но оно преимущественно уже захлебывается на многих участках,
– рассказал Коваленко.
Как объяснил аэроразведчик, скоро начнется оттепель. И на фронте в широком смысле у оккупантов уже не будет возможности осуществлять рейды бронетехники на определенные дистанции из-за того, что почва будет влажной.
Коваленко добавил, что из-за погодных условий танки и бронетехника будут просто грузнуть в грязи.
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У россиян не будет успеха в районе Сватового и Кременной
Как отметил аэроразведчик, сворачивание атак врага не касается Бахмута и Угледара в Донецкой области.
Но контрнаступление россиян в районе Сватового и Кременной вплоть до Лимана, которое они планировали, скорее всего, не будет успешным,
– подчеркнул Коваленко.
Он отметил, что оккупанты не смогут атаковать на этом направлении по 2 причинам.
- Во-первых, из-за действий Сил обороны.
- Во-вторых, наступательным потугам врага будет мешать оттепель.
"Наступает сезон, не позволяющий воевать и делать наступления в том виде, в котором россияне их планировали", – отметил аэроразведчик.
Перспективы для ВСУ
Погодные условия в начале весны открывают определенные возможности для Сил обороны.
За это время есть хорошая возможность нанести максимальный урон врагу, поскольку оккупанты перейдут преимущественно к пехотным рейдам штурмовых групп,
– сказал Коваленко.
Он добавил, что такие пехотные выходы на подготовленные позиции Сил обороны для врага завершаются преимущественно большими потерями.
Ситуация на фронте: главное
- Россия продолжает вести полномасштабную войну против Украины. Пока оккупанты пытаются вести наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
- Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, Россия начала полномасштабное наступление в Луганской области. Самые активные бои идут возле Белогоровки, в направлении Сватово – Купянск и в районе Кременной.
- Россия подтягивает резервы к Бахмуту в Донецкой области. Военный эксперт Олег Жданов предположил, что оккупанты усилят давление на город-крепость с трех сторон.