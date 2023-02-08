Данилов назвал два направления, где войска России могут пойти в наступление

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, где российские войска могут пойти в наступление. Он выделил два направления.

Об этом он рассказал в интервью Reuters. По его словам, российские войска в рамках нового наступления могут совершить атаки на северо-востоке от Харькова или к югу от Запорожья.

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Данилов уверен, что Россия будет стремиться добиться наглядных результатов

Данилов подчеркнул, что оккупанты проверяют украинскую оборону возле Запорожья. Также Киев не исключает того, что россияне могут пойти в наступление в Харьковской области, отраженной в прошлом году во время стремительного контрнаступления ВСУ.

Попытки наступления либо на Харьковском, либо в Запорожском направлении, конечно, будут. Насколько они будут успешными, будет зависеть от нас,

– сказал Данилов.

По словам Данилова, Россия будет стремиться достичь наглядных результатов к годовщине своего полномасштабного вторжения 24 февраля: "Им нужно что-то показать перед своим народом".

При этом Данилов сомневается, что российские войска попытаются атаковать с территории Беларуси – там нет для этого достаточных сил.

Действительно ли Россия готовится к повторному наступлению

Неназванный советник ВСУ заявил Financial Times, что Россия намерена начать наступление в течение следующих 10 дней, то есть до 15 февраля, что позволит российским войскам нанести удар по украинским позициям до прибытия западных танков и боевых машин пехоты.

Владимир Зеленский в вечернем обращении 5 февраля заявил, что россияне хотят в феврале попытаться отыграться за прошлогодние поражения, но Украина должна выстоять.

Об этом также говорил и министр обороны Алексей Резников. Он заявил, что остается высокая вероятность того, что Россия начнет возможное новое вторжение уже в феврале. По его словам, Силы обороны ожидают возможное новое наступление до 24 февраля.

Британская разведка оценила боевые способности Кремля. Там заявили, что Россия вряд ли возобновит большие наступательные операции в Украине с начала января 2023 года. Там указали проблемы России с вооружением.