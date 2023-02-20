Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что такое количество самолетов и вертолетов, находящихся на границе с нашей страной, накапливалось россиянами в течение года. Об этом он рассказал 24 Каналу. По его словам, это количество не увеличилось, а даже уменьшается по некоторым позициям и состоит сейчас примерно из 700 бортов.

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География фронта расширится

Полковник ВСУ подчеркнул, что наши военные выбивают много самолетов и вертолетов врага.

Никакого нового подтягивания авиации не произошло. Оккупантами используется более 400 аэродромов для рассредоточения авиации на глубину до 500 километров от линии фронта и границы с Украиной,

– подчеркнул он.

По его мнению, нет смысла размещать самолеты ближе, ведь они могут подлететь на определенное расстояние, если будет такая задача.

"Однозначно авиационных волн не будет. Но будет увеличено количество вылетов самолетов на линию фронта в зависимости от расширения его географии. А расширение точно будет", – утверждает лётчик-инструктор.

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Произойдет увеличение наступательных операций

По его словам, враг с начала года начал проверять нашу оборону.

Это можно назвать началом наступления, ведь разведка боем – это и есть намерение наступать. Произойдет увеличение наступательных операций с расширением фронта,

– отметил Свитан.

Он подчеркнул, что подключится часть Харьковского фронта – левый берег Оскола, Купянск, Лиман. Также подключится Запорожское направление, а это подтянет любые наступательные действия с участием фронтовой авиации – Су-24, Су-25, очень хорошо сбивающие наши войска.

"Общая волна наступления состоится к концу месяца. Сейчас россияне накопили определенный ресурс и еще заходят части. И также увеличится авиация. Но широкомасштабная авиационная компонента не будет использоваться", – резюмировал Роман Свитан.

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