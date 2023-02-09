Есть 2 возможных пути наступления России на Лиман, – офицер Нацгвардии

Российские оккупанты активизировали силы на Лиманском направлении. Есть 2 дороги, по которым враг может наступать на Лиман.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер Национальной гвардии Александр Дорошенко. В ВСУ предполагают, что Россия планирует контрнаступление на Лиманском направлении.

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Оккупанты могут наступать по двум путям

По словам Александра Дорошенко, первый путь – мост в поселке Торское в Донецкой области, по которому россияне попадали ранее.

"Есть мост, по которому оккупанты работали несколько недель назад, когда подошли на расстояние до 3 километров. Были попадания по нашим пикапам, по подразделениям. Но по этому мостику еще можно было ездить", – сказал он.

Также офицер Нацгвардии отметил, что враг может предпринимать попытки прорваться в Лиман через лес. Дорошенко убежден, что это будет очень сложно. Его подразделение раньше ездило по этой дороге на дежурство.

Вот в лесу уже будет интереснее, потому что там заминировано. Продвижение по лесу будет сложным. Это местность, по которой 15 – 20 километров мы ехали до часа,

– вспомнил офицер Нацгвардии.

Александр Дорошенко добавил, что там в лесу большое количество украинской пехоты и артиллерии, поэтому этот путь будет нелегким для оккупантов.

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Ситуация на фронте: коротко