Есть 2 возможных пути наступления России на Лиман, – офицер Нацгвардии
Российские оккупанты активизировали силы на Лиманском направлении. Есть 2 дороги, по которым враг может наступать на Лиман.
Об этом 24 Каналу рассказал офицер Национальной гвардии Александр Дорошенко. В ВСУ предполагают, что Россия планирует контрнаступление на Лиманском направлении.
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Оккупанты могут наступать по двум путям
По словам Александра Дорошенко, первый путь – мост в поселке Торское в Донецкой области, по которому россияне попадали ранее.
"Есть мост, по которому оккупанты работали несколько недель назад, когда подошли на расстояние до 3 километров. Были попадания по нашим пикапам, по подразделениям. Но по этому мостику еще можно было ездить", – сказал он.
Также офицер Нацгвардии отметил, что враг может предпринимать попытки прорваться в Лиман через лес. Дорошенко убежден, что это будет очень сложно. Его подразделение раньше ездило по этой дороге на дежурство.
Вот в лесу уже будет интереснее, потому что там заминировано. Продвижение по лесу будет сложным. Это местность, по которой 15 – 20 километров мы ехали до часа,
– вспомнил офицер Нацгвардии.
Александр Дорошенко добавил, что там в лесу большое количество украинской пехоты и артиллерии, поэтому этот путь будет нелегким для оккупантов.
Возможные пути вражеского наступления на Лиман: смотрите видео
Ситуация на фронте: коротко
- За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки окупантов в районах населённых пунктов Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Выемка, Федоровка, Бахмут, Красная Гора, Парасковеевка, Ивановское, Часов Яр, Новокалиново, Водяное, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Богоявленка и Пречистовка Донецкой области и Новоандреевка Запорожской области.
- За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника и 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
- Между тем наши артиллеристы и ракетчики поразили 2 пункта управления врага, 3 района сосредоточения живой силы, 3 позиции зенитно-ракетных комплексов, 2 склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.
- Россия не оставляет попыток полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. Основные усилия враг сосредоточивает на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опросного, Марьинки и Угледара. Для нанесения ударов по позициям наших военных захватчики активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию.