Оккупанты стреляют из всего, что можно, – Гайдай о жестких боях в Луганской области
Российские захватчики совершают наступательные действия в Луганской области. Ситуация в области очень тяжелая, но контролируемая ВСУ, которые героически отбивают атаки оккупантов.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, россияне сильнее всего обстреливают в направлении Кременной.
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Где атакуют захватчики
Сергей Гайдай отметил, что самая тяжелая ситуация на фронте сейчас в направлении Кременной. Россия ведет активные наступательные действия и подключает тяжелую технику, но украинские воины контролируют ситуацию.
"Оккупанты постоянно стреляют из тяжелых "Калибров", атакуют и подключают тяжелую технику, танки. Они пытаются развивать определенный успех на этом направлении, но сейчас несмотря на то, что нашим бойцам тяжело, они полностью контролируют ситуацию", – сообщил он.
Глава Луганской ОГА отметил, что россияне планируют наступление на Лиман. Но Гайдай заверил: "Россияне останавливаются там, где их останавливают наши защитники".
Чиновник добавил, что сейчас ВСУ обороняются, но когда получат тяжелое вооружение, то смогут вести контрнаступление и разбивать российские войска.
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Что происходит в Луганской области: последние новости
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ уничтожили расхвалленый российскими пропагандистами БМПТ "Терминатор". Россияне пугали им Украину еще до начала полномасштабного вторжения. Оказалось, что он не такой уж "неуязвимый".
- Российские оккупанты пытаются возобновить наступательные действия на Луганском направлении фронта, однако им не удается добиться успеха. В Институте по изучению войны отметили, что в течение недели вдоль линии Сватово – Кременная на западе региона заметно выросла активность оккупантов.
- Также Гайдай заявил, что захватчики стягивают в Луганскую область свои резервы. Российские оккупанты активно готовятся к новому наступлению на Луганском направлении. Повторное вторжение может начаться уже после 15 февраля.