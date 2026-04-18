Военный обозреватель Денис Попович объяснил 24 Каналу, что тактические продвижения на определенных направлениях возможны, но полная оккупация области – абсолютная фантастика.

Удастся ли россиянам захватить Донбасс до сентября?

По словам военного обозревателя, 20 тысяч резерва хватит только на 20 дней боевых действий, учитывая, что ежедневно погибает более тысячи вражеских солдат. Конечно, это общая цифра по всему фронту от Сумской до Херсонской области.

На самом Донецком направлении потери меньше, но это не меняет общей картины истощения российской армии. По словам эксперта, только за полтора месяца армия противника потеряла более 30 тысяч, поэтому резервные войска не могут глобально повлиять на ситуацию.

В то же время тактические продвижения в Константиновку, Доброполье или подступы к Славянску и Краматорску – возможны.

Обратите внимание! Представитель 66-й ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк сообщил, что ранее противник пытался рассредоточивать свои атаки по всей полосе ответственности бригады. Сейчас они применяют подобную тактику, однако атакуют на меньшем количестве участков, чем раньше.

