Військовий оглядач Денис Попович пояснив 24 Каналу, що тактичні просування на певних напрямках можливі, але повна окупація області – абсолютна фантастика.

Чи вдасться росіянам захопити Донбас до вересня?

За словами військового оглядача, 20 тисяч резерву вистачить лише на 20 днів бойових дій, враховуючи, що щоденно гине понад тисячу ворожих солдатів. Звісно, це загальна цифра по всьому фронту від Сумщини до Херсонщини.

На самому Донецькому напрямку втрати менші, але це не змінює загальної картини виснаження російської армії. За словами експерта, лише за півтора місяця армія противника втратила понад 30 тисяч, тому резервні війська не можуть глобально вплинути на ситуацію.

Водночас тактичні просування до Костянтинівки, Добропілля чи підступи до Слов’янська і Краматорська – можливі.

Зверніть увагу! Речник 66-ї ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк повідомив, що раніше противник намагався розосереджувати свої атаки по всій смузі відповідальності бригади. Наразі вони застосовують подібну тактику, однак атакують на меншій кількості ділянок, ніж раніше.

