Россиян готовят к провалу весеннего наступления: в ISW рассказали, что на это указывает

Главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил, что российские войска в течение последней недели усилили наземные атаки. Они начали свое весенне-летнее наступление.

Впрочем, из-за неудач, россиян уже начали готовить к провалу. В ISW назвали характерные детали этого.

Как россиян готовят к провалу на фронте?

По словам Сырского, оккупанты интенсивнее наступали в течение четырех суток, с 17 по 20 марта. За этот период было зафиксировано 619 атак. Вражеское командование пытается подтянуть новые силы и рассчитывает на ухудшение погодных условий.

В ISW отметили, что Россия начала весенне-летние наступательные действия после значительного увеличения механизированных и моторизованных штурмов на разных участках фронта.

Всего было привлечено десятки тысяч оккупантов, что привело к значительному истощению. В течение 4 дней погибло и было ранено более 6 090 человек, а в течение недели 17 – 23 марта – 8 710.

Такой высокий уровень потерь является неприемлемым, учитывая текущие темпы набора войск в России, и, вероятно, ухудшит способность России проводить такие масштабные атаки в среднесрочной и долгосрочной перспективе,

– отмечают в ISW.

Поэтому российские чиновники уже начинают готовить россиян. Они делают заявления о медленном продвижении и больших потерях.

Так, один из депутатов госдумы заявил, что все войны имеют потери, но российские войска будут пытаться минимизировать их, продвигаясь медленными темпами в Славянск и Краматорск.

Последние новости фронта