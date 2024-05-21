Военный эксперт спрогнозировал ход боев на Харьковщине в ближайшие дни

На Харьковщине Силы обороны успешно остановили противника почти в полосе обеспечения. Россияне хотели создать "буферную зону", но не удалось. Есть вклинение в нашу территорию, однако не более. Также враг стремился отвлечь украинские оперативные резервы, чтобы проводить наступательные действия на других направлениях.

Ни одной из этих задач оккупанты не выполнили. Имея объективное преимущество по численности личного состава, продвижение на 200 – 400 метров не говорит об успешности боевых действий со стороны противника. В то же время, военный эксперт Сергей Грабский 24 Канала сказал, что это также говорит о том, как наши защитники мужественно защищают Харьковщину.

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К чему нужно готовиться

Военный эксперт отметил, что на Харьковщине продолжаются очень тяжелые бои. Противнику безразлично на потери. Россияне будут лезть до тех пор, пока будет кому. Поэтому в ближайшие дни будет сохраняться напряженная ситуация.

К тому же оккупанты осознают, что "окно возможностей", когда можно планировать наступательные действия, скоро закроется. Вскоре Украина получит боевую технику. До этого захватчики будут пытаться продвигаться как можно быстрее на всех участках, где начали наступление.

Это касается не только Харькова. Харьковская операция – это отвлечение наших сил и средств. Она была неудачной, но бои продолжаются,

– подчеркнул Грабский.

Как россияне подают наступление на Харьковщине

Украина и Россия имеют совершенно разные подходы к определению эффективности боевых действий. Для нас – это уничтожение боевого потенциала россиян на любых направлениях. Для врага – это захват территорий. Поэтому бесполезно надеяться, что оккупанты изменят тактику и будут отходить.

Те российские заявления, что "мы продвинулись на 200 – 400 метров", звучат в устах пропагандистов очень убедительно и пафосно. Они заявляют об этом как о "великой победе", ведь необходимо кормить люд достижениями. Именно такие продвижения, которые имеют минимальное влияние на ситуацию, позволяют противнику создавать иллюзию, что "российская армия выполняет так называемую СВО". Поэтому они будут продолжать давить на Харьковщине, пока не почувствуют нехватку ресурсов.

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Зная виртуозность российской пропаганды, они и это вклинение – абсолютно беспомощны. Условный захват того же самого Волчанска будут подавать как стратегическую задачу и победу, которая создаст проблемы для обеспечения украинских войск в районе Купянска. Так они это подают,

– отметил Сергей Грабский.

Поступило ли оружие из США уже в Украину

По словам Грабского, по меньшей мере в течение последней недели не наблюдается существенных продвижений противника на любых направлениях. Поэтому можно предположить, что определенное вооружение из пакета военной помощи США уже поступило на обеспечение наших подразделений.

Это, свою очередь, позволяет говорить о возможности нанесения ударов, которые нивелируют попытки врага продвигаться вперед на разных отрезках. При том, что ситуация напряженная и возле Бахмута, и возле Авдеевки, и на Покровском направлении. Также боевые действия, видимо, будут продолжаться в районе Очеретино, что связано с поставленными целями врага.

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