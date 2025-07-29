Россия накапливает силы для наступления на Покровском направлении, – ОСУВ "Хортица"
- Россия наращивает военные силы на Покровском направлении, пытаясь прорвать оборону украинских войск.
- Украинские силы успешно сдерживают атаки и уничтожают превосходящие силы противника в нескольких населенных пунктах.
Российские войска продолжают наращивать силы на Покровском направлении. Силы обороны успешно сдерживают натиск и уничтожают превосходящие силы противника.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
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Какова ситуация на Покровском направлении?
Российские войска пытались использовать свое численное преимущество, чтобы прорвать оборону украинских защитников в районах таких населенных пунктов:
- Родинское;
- Новоэкономическое;
- Новоукраинка;
- Лисовка;
- Котлино;
- Зверево.
Кроме того, украинские защитники отбили вражеские штурмы вблизи Удачного, Муравки, Филиала и Дачного.
"Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы противника", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что войска продвинулись на участке фронта между Константиновкой и Покровском. По его словам, цель оккупантов – взять Покровск в полуокружение.
В то же время Трегубов отметил, что пока отсутствует угроза прямого штурма Покровска, ведь российское командование осознает, что потеряет значительное количество пехоты и техники. Чтобы этого избежать, враг пытается обойти город.