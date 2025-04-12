Какие ключевые угрожающие направления для Сумской и Харьковской областей: объяснение пограничников

В Сумской и Харьковской областях сейчас наблюдается достаточно угрожающая ситуация. Российские военные пытаются продвинуться вглубь украинской территории и создать так называемую "серую зону".

Враг не прекращает попыток расширить зону боев на территории Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

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На каких направлениях наиболее угрожающая ситуация

По словам Демченко, россияне продолжают проводить штурмовые действия с привлечением техники и личного состава. Представитель Госпогранслужбы отмечает, что на некоторых направлениях оккупанты начали наступать еще в прошлом году.

Наиболее угрожающая ситуация остается в пределах Сумской и Харьковской областей. Если говорить о Харьковской области, то это те направления, где враг еще в прошлом году начал наступательные действия – Волчанск и Липцы,

– говорит Демченко.

Тогда как на Сумщине Россия использует малые штурмовые группы, чтобы закрепиться на украинских землях. Таким образом она пытается создать "серую зону" и перебросить боевые действия на территорию Украины. Однако благодаря украинской обороне действия оккупантов не приносят результатов.

Демченко отмечает, что в направлении населенных пунктов Новенькое, Басовка и Журавка в Сумской области враг применяет малые штурмовые группы без использования колонн бронированной техники для того, чтобы штурмовать украинскую границу.

Он также добавляет, что россияне продолжают обстреливать Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области. Сейчас количество выпущенных снарядов не уменьшается, а увеличивается. По словам Демченко, в этих регионах враг в основном применяет для ударов беспилотники, а именно сбросы, FPV-дроны и дроны на оптоволокне.

К слову, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия фактически начала наступление на Сумскую и Харьковскую области. Сейчас там наблюдается значительное увеличение наступательных действий на всех основных направлениях.