Наступление России остановили, ситуация лучше, чем 3 месяца назад, – Зеленский о фронте

Владимир Зеленский высказался относительно нынешней ситуации, которая сложилась на фронте. Президент подчеркнул, что украинские военные остановили наступление России.

Глава государства также подчеркнул, что ситуация на линии фронта лучше, чем была 3 месяца назад. Россияне в свою очередь терпят поражение от украинских солдат.

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Зеленский высказался о ситуации на фронте

Французское издание BFMTV отметило, что в интервью президент Зеленский выразил более позитивную оценку ситуации на линии фронта. Если 19 февраля Зеленский описывал позицию украинской армии как "чрезвычайно сложную" на определенных участках, то теперь он утверждает, что ситуация значительно улучшилась.

По данным издания, президент отметил, что нынешняя ситуация "гораздо лучше, чем была в течение последних трех месяцев".

У нас были трудности из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, воздушной блокады, российского дальнобойного оружия и высокой плотности российских беспилотников,

– объяснил глава государства.

Зеленский также заявил, что наступление России остановлено, а ее армия несет значительные потери. Он предупредил, что ситуация может быстро ухудшиться, если украинская армия не получит должной поддержки.

Украинский глава также коснулся вопроса захвата Авдеевки, заявив, что город не был захвачен российской армией, а просто полностью разрушен. Поэтому глава государства призвал Запад продолжать предоставлять необходимое оружие нашему государству и боеприпасы.

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