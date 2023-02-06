Кремль не намерен прекращать войну: в ГУР назвали направления последующего наступления врага
Источник:Главное управление разведки МО Украины
Российские захватчики могут готовить новое наступление на Украину сразу по нескольким направлениям. Кремль совсем не намерен прекращать эту войну.
Оккупанты могут пойти в наступление сразу на трех направлениях. Об этом говорится в материале "Под знаком совы" на официальном сайте Главного управления разведки Минобороны Украины.
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Где именно может пойти в наступление враг
В январе разведка зафиксировала, что Россия планирует мобилизовать в армию от 300 до 500 тысяч человек. В частности, для обеспечения проведения наступательных операций на Востоке и Юге Украины весной и летом 2023 года.
Соответствующий приказ о мобилизации 500 тысяч призывников в январе – это в дополнение к 300 тысячам мобилизованных в октябре 2022 года.
И это еще один очевидный признак того, что путинский Кремль не намерен прекращать войну. Мы определили, что наступления войск России могут быть в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, на Запорожье,
– отметили в ГУР.
В то же время на Херсонщине и в Крыму оккупанты будут вести оборону. По данным разведки, новая волна мобилизации в России будет продолжаться до двух месяцев. Однако реализация планов врага находится в прямой зависимости как от оснащения российских резервистов, так и уровня, качества и темпов западной военной поддержки украинских защитников.
Последние новости о возможном наступлении России
- Министр обороны Украины заявил, что россияне не будут нападать так, как в феврале 2022 года. Кроме того, по мнению Резникова, оккупанты попытаются сделать что-то до 24 февраля. Наибольшая концентрация вражеских войск сейчас на востоке нашего государства.
- Наступление россиян в Луганской области может начаться уже после 15 февраля. Оккупанты уже стягивают туда свои резервы. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
- Тем временем в FT прогнозируют новую попытку российского наступления уже в ближайшие 10 дней. Журналисты ссылаются на неназванного советника ВСУ. Они утверждают, что Киев получил "очень надежные данные разведки" о намерении России начать новое наступление.
- Специальный советник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс считает, что повторное наступление все же возможно. По его словам, страна-агрессор планирует его весной. Однако Дэн Райс уверен, что Россия потеряла возможность добиться каких-либо существенных успехов в наступлении.