Генерал-лейтенант о новом наступлении: Первый пошел – Россия уже заводит мотострелковую дивизию

Оккупанты планируют привлечь свой стратегический резерв в 150 – 200 тысяч мобилизованных. Уже есть первые признаки, что новое наступление россиян началось.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, ситуация и сейчас достаточно напряженная.

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Постепенно перекидывают резерв

Как отметил Романенко, на многих направлениях продолжаются ожесточенные бои. Нужно методично и регулярно уничтожать врага.

Надо уничтожать эту силу. И готовиться к предстоящим действиям. Но защищаться, оборонять, а еще лучше – впоследствии завершить стратегическую оборонную операцию и перейти к дальнейшим контрнаступательным действиям,

– заметил Романенко.

Для перехода в дальнейшее контрнаступление нужно будет сильно "обескровить" оккупантов в боях. А параллельно – подготовить собственные резервы, чтобы потом перейти в атаку.

Романенко прокомментировал информацию о новом наступлении России: смотрите видео

Как считает Романенко, где-то через месяц Россия должна подготовить свой стратегический резерв. Но они уже сейчас при необходимости завозят некоторые подразделения.

2 мотострелковую дивизию из учебного центра в Беларуси сорвали с подготовки и через территорию России на линию столкновения дали. Первый пошел,

– рассказал Романенко.

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