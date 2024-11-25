Последние события на Запорожье свидетельствуют, что война в Украине не зашла в тупик, – ISW

На Запорожье российские силы значительно усилили наступление. ISW подчеркивает, что ситуация на фронте меняется быстрее, чем в 2023 году.

Недавние события в Запорожье указывают на то, что ситуация на фронте в Украине продолжает развиваться. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Институт по изучению войны.

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Какие детали известно об активизации действий в войне в Украине

Российские войска недавно достигли определенных успехов в районах возле Угледара и Великой Новоселки, что указывает на активизацию боевых действий. Эти достижения россиян на линии фронта в Донецкой области стали результатом не только тактических маневров, но и определенных уязвимых мест в позициях украинских сил.

В течение сентября 2024 года враг значительно ускорил свои наступательные операции, получив более тысячи квадратных километров на юго-востоке Украины, тогда как в 2023 году их достижения были значительно меньше. Россияне смогли быстро захватить стратегические точки, в частности Катериновку, Елизаветовку и Ильинку, что позволило им осуществить новые наступательные операции в районе Угледара и Большой Новоселки.

Обратите внимание! Несмотря на это, хотя российские войска и продвигаются быстрее, их действия нельзя сравнивать с темпами наступления в начале полномасштабного вторжения в марте 2022 года.

Также стоит отметить, что оккупанты, несмотря на отдельные успехи, не восстановили маневренность, характерную для первых месяцев вторжения. Сейчас это больше тактические продвижения, которые не достигли уровня масштабных операций, имевших место ранее.