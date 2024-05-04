Захватчики смогут зайти на территорию максимум на несколько километров, но потом выйдут оттуда. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

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"Вторгнуться на несколько километров, потому что больше не могут. Начались определенные боевые действия. А мы точно будем вынуждены отвлекать на эти направления эти силы и средства. Потом взяли и вышли. Примерно как произошло в Киевской области в начале вторжения", – объяснил он.

Враг не имеет потенциала

Петр Черник отметил, что для того, чтобы по-настоящему организовать прорывные операции в Сумы или в Харьков, врагу нужен минимум 300-тысячный корпус дополнительно к тем силам, которые уже есть. Россияне объявили о создании 14 дивизий, 16 бригад и 2 общевойсковых армий.

Прежде всего их надо наполнить личным составом. Действительно 3 миллиона есть в резерве. Но если бы они могли это все так быстро сделать, они бы не снимали с Дальнего Востока полноценную бригаду морской пехоты, которую уже доставили в бой, зная, что точно ее не вернут обратно,

– сказал военный эксперт.

Украинские защитники ликвидируют до 30 тысяч личного состава при том типе боевых действий, который сейчас есть. Кроме того, есть достоверная информация, что фортификационные линии строятся очень большими темпами. За два года там все, что могло, уже заминировано. Если враг пойдет в наступление, то ему будет несладко.

Давление для увеличения помощи ВСУ

Полковник запаса ВСУ подчеркнул, что если оккупанты смогут зайти на несколько километров, то украинским военным придется отбивать вражеское войско и двигаться к линии границы.

Это многоэшелонированная оборона, которая в диаметре может достигать до 10 километров, поэтому врагу будет не так легко зайти. Начиная с так называемой полосы оперативного обеспечения, которая может быть до 5 километров, засевается как противотанковыми, так и противопехотными минами.

Если решат двигаться по дорогам, хотя на стыках России и Украины дороги также заминированы, то как работать на дорогах, мы научились еще в начале этой войны,

– добавил Черник.

Наступление России на Сумы и Харьков: главное