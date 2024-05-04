Загарбники зможуть зайти на територію максимум на кілька кілометрів, але потім вийдуть звідти. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

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"Вдертися на кілька кілометрів, бо більше не можуть. Почалися певні бойові дії. А ми точно будемо змушені відвертати на ці напрямки ці сили та засоби. Потім взяли та вийшли. Приблизно як відбулося на Київщині на початку вторгнення", – пояснив він.

Ворог не має потенціалу

Петро Черник зазначив, що для того, аби по-справжньому організувати проривні операції до Сум чи до Харкова, ворогу потрібен щонайменше 300-тисячний корпус додатково до тих сил, які вже є. Росіяни оголосили про створення 14 дивізій, 16 бригад та 2 загальновійськових армій.

Насамперед їх треба наповнити особовим складом. Дійсно 3 мільйони є у резерві. Але якби вони могли це все так швидко зробити, вони б не знімали з Далекого Сходу повноцінну бригаду морської піхоти, яку вже доправили до бою, знаючи, що точно її не повернуть назад,

– сказав військовий експерт.

Українські захисники ліквідують до 30 тисяч особового складу при тому типі бойових дій, який зараз є. Крім того, є достовірна інформація, що фортифікаційні лінії будуються дуже великими темпами. За два роки там все, що могло, вже заміновано. Якщо ворог піде у наступ, то йому буде непереливки.

Тиск для збільшення допомоги ЗСУ

Полковник запасу ЗСУ підкреслив, що якщо окупанти зможуть зайти на кілька кілометрів, то українським військовим доведеться відбивати вороже військо та рухатись до лінії кордону.

Це багатоешелонована оборона, яка в діаметрі може сягати до 10 кілометрів, тому ворогу буде не так легко зайти. Починаючи з так званої смуги оперативного забезпечення, яка може бути до 5 кілометрів, засівається як протитанковими, так і протипіхотними мінами.

Якщо вирішать рухатися дорогами, хоча на стиках Росії та України дороги також заміновані, то як працювати на дорогах, ми навчилися ще на початку цієї війни,

– додав Черник.

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