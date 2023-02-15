Наступление России неизбежно: Резников рассказал, хватит ли нам вооружения, чтобы отбить его

Украина готовится к предстоящему наступлению России. И, как заверил Министр обороны Алексей Резников, в нашей стране никто не сидит просто так, ожидая новой активности со стороны врага.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Украина готова отбивать российское нашествие. Но параллельно наше государство работает над тем, чтобы получить еще больше необходимого вооружения.

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Готовы отбивать нашествие, – Резников

"Мы, как говорится, не сидим, ничего не делая. Мы давно организовали поставки боеприпасов от стран НАТО как военно-техническую помощь, так и заключили контракты на 2023 год, чтобы обеспечить системность поставок", – подчеркнул Резников.

Он отметил, что поставки вооружения есть и будут. В то же время отметил, что во время войны всегда бывает так, что чего-то и не хватает. В то же время точно нельзя говорить, что ситуация критическая, и что не хватит боеприпасов для отражения русского нашествия.

Мы готовы к отбиванию нашествия. Но чем больше будет боеприпаса – тем лучше, и об этом знают наши партнеры. Об этом мы сегодня (14 февраля – 24 Канал) также говорили на заседании Рамштайна,

– добавил он.

Оружия будет еще больше

Журналисты узнали, что США готовят новый пакет военной помощи. Общая его сумма составит 10 миллиардов долларов. Он позволит получить нашему государству необходимое для того, чтобы противостоять наступлению со стороны России, которое может вот-вот начаться.

Неназванные официальные лица США, с которыми общались журналисты, заметили, что нас вскоре ожидают несколько объявлений из администрации Байдена. С их помощью Вашингтон будет стремиться донести до Кремля важный месседж: наше государство будут продолжать твердо поддерживать.

Заметим, что речь пойдет о комплексном подходе. Это означает, что Украина получит дополнительное вооружение. Кроме того, на Россию планируют наложить новые санкции. В то же время ожидать истребители F-16 в ближайшее время не стоит. По крайней мере, в ближайшем пакете помощи их точно не будет.