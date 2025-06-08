Адская трасса: в ОСУВ "Хортица" назвали самый тяжелый участок фронта

Россияне начали летнее наступление. Наибольшую активность враг проявляет на Покровском направлении.

На Покровском направлении за вчера было 77 боестолкновений, это очень много. Об этом в эфире "Мы – Украина" сказал Виктор Трегубов, майор, представитель ОСУВ "Хортица", передает 24 Канал.

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Что происходит в Донецкой области

По словам Трегубова, в зоне ответственности "Хортицы" самыми горячими направлениями остаются Покровское, Лиманское и Новопавловское направления. Относительно "тихо" на Северском и Харьковском направлениях.

Майор отметил, что сейчас продолжается активная фаза наступательных действий захватчиков в Донецкой области. Активные штурмы враг проводит на трассе Покровск – Константиновка.

Напомним, что The Telegraph раскрыл, где Путин готовит решающий удар во время летнего наступления. Издание отмечает, что атаки на Сумском и Харьковском направлениях противник планирует использовать как отвлекающий маневр. Основное внимание в течение теплого сезона россияне сосредоточат на захвате остальної части Донецкой области. В планах врага – оккупация промышленных центров региона, в частности Константиновки. Потеря этого города откроет оккупантам путь к Краматорску – крупнейшему неоккупированному городу области.