Оккупационные войска перешли в атаку по всей линии восточного фронта. В СМИ указали на изменение тактики врага.

Американское оружие помогло Украине сдержать новое российское наступление на Харьковщине, сломав планы Путина окружить Харьков. Теперь все свои основные усилия Кремль сосредоточил на полном захвате Донецкой области.

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Последствия прорыва на Севере

Издание отмечает, что хотя Харьковская операция врага провалилась, они смогли оттянуть украинские силы с Востока.

Эта стратегия умная: ты пытаешься сосредоточить силу своего врага в одном направлении, а потом отвлечь его в другом,

– сказал журналистам Александр, командир батальона 47-й бригады, который воюет под Очеретино.

Три основные точки наступления России

Сейчас путинские войска преимущественно давят в районах трех городов: Часового Яра, Торецка и в сельской местности к западу от Очеретино.

Хотя в других местах идут интенсивные бои, в частности на Купянском направлении и Юге, основные силы противник направил в Донецкую область.

Наступление в Донецкой области является заметным изменением тактики российских командующих, которые, похоже, научились на прошлых ошибках и теперь достигают стабильных успехов для Кремля,

– подчеркивают в издании.

Оккупанты также не прекращают штурмовать стратегически важные Покровск и Константиновку.

Изменение тактики

В Институте изучения войны объяснили, как изменилась тактика захватчиков. Если раньше российские командиры просто бросали солдат на штурмы, теперь они учатся проводить одновременные и взаимоусиливающие наступательные действия и постоянно давить на украинские ресурсы.

Истощенные Силы обороны испытывают давление, которое усиливается летней жарой, когда в начале этого месяца на некоторых участках фронта температура подскочила до более 104 градусов.

Украинские командиры и солдаты, опрошенные The Post, ссылались на истощение и серьезную нехватку личного состава.

Один 56-летний сержант с позывным "Барт" описал ситуацию как "критическую" и сказал, что на передовой "серьезный хаос".

Часть российских войск продвигается на запад и север через город Курахово. Если они захватят Торецк, Покровск и Константиновку, то под угрозой будет вся Донецкая область.

В то же время в Институте изучения войны считают, что Россия вряд ли сможет захватить всю Донецкую область, несмотря на недавние достижения.