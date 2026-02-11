Россия продвинулась на востоке и западе одной из областей Украины: обзор фронта от ISW

Оккупанты продолжают наступательные действия на разных направлениях фронта. К сожалению, врагу удается продвигаться вперед, хоть и ценой больших потерь.

Институт изучения войны оценил ход боевых действий на фронте. По данным аналитиков, оккупанты продвинулись на 4 направлениях, а Силы обороны – на одном.

Что известно о вражеских и украинских успехах на фронте?

Российские войска недавно незначительно продвинулись на севере Сумской области. Геолоцированные кадры за 9 февраля свидетельствуют, что враг прошел вперед на юг от центральной части Константиновки (на север от города Сумы).

Агрессор недавно имел успех в Константиновско-Дружковском тактическом районе.

Геолокационные кадры за 5 и 9 февраля показывают продвижение российских войск в центральной части Плещеевки и к северо-западу от Иванополья (оба населенных пункта – на юго-восток от Константиновки).

Российские войска недавно продвинулись на Гуляпольском направлении. Снимки, опубликованные 10 февраля, свидетельствуют, что противник захватил Железнодорожное (на запад от Гуляйполя).

Оккупанты также продвинулись и на Ореховском направлении. Как показывают снимки за 10 февраля, враг имел успех на юго-западных окраинах Новоандреевки (на юго-запад от Орехова).

Тем временем украинские силы недавно продвинулись в Добропольском тактическом районе.

Снимки за 9 февраля показывают продвижение наших войск в северной части Нового Донбасса (на восток от Доброполья).

Где изменилась линия фронта / Карты ISW

Какая ситуация на фронте?