Россия продвинулась на востоке и западе одной из областей Украины: обзор фронта от ISW
- Российские войска продвинулись на Сумском, Константиновском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях.
- Украинские силы продвинулись в северной части Нового Донбасса, к востоку от Доброполья.
Оккупанты продолжают наступательные действия на разных направлениях фронта. К сожалению, врагу удается продвигаться вперед, хоть и ценой больших потерь.
Институт изучения войны оценил ход боевых действий на фронте. По данным аналитиков, оккупанты продвинулись на 4 направлениях, а Силы обороны – на одном.
Что известно о вражеских и украинских успехах на фронте?
Российские войска недавно незначительно продвинулись на севере Сумской области. Геолоцированные кадры за 9 февраля свидетельствуют, что враг прошел вперед на юг от центральной части Константиновки (на север от города Сумы).
Агрессор недавно имел успех в Константиновско-Дружковском тактическом районе.
Геолокационные кадры за 5 и 9 февраля показывают продвижение российских войск в центральной части Плещеевки и к северо-западу от Иванополья (оба населенных пункта – на юго-восток от Константиновки).
Российские войска недавно продвинулись на Гуляпольском направлении. Снимки, опубликованные 10 февраля, свидетельствуют, что противник захватил Железнодорожное (на запад от Гуляйполя).
Оккупанты также продвинулись и на Ореховском направлении. Как показывают снимки за 10 февраля, враг имел успех на юго-западных окраинах Новоандреевки (на юго-запад от Орехова).
Тем временем украинские силы недавно продвинулись в Добропольском тактическом районе.
Снимки за 9 февраля показывают продвижение наших войск в северной части Нового Донбасса (на восток от Доброполья).
Где изменилась линия фронта / Карты ISW
Какая ситуация на фронте?
На Славянском направлении российские силы смогли пересечь отдельные участки замерзшей реки Северский Донец и продолжают просачивание вдоль реки из района Серебрянского лесничества. Оккупанты активно применяют дроны-"камикадзе" и другие типы БпЛА, а также дистанционное минирование, чтобы перерезать украинские наземные линии коммуникации.
Ситуация на Покровском направлении обостряется. Российская пехота, вероятно, просачивается в северную часть Покровска. Из-за этого въезд в город уже существенно ограничен. Активные и хаотичные штурмы продолжаются не только в Покровске, но и у Гришино. Там оккупанты пытаются зайти в населенный пункт. Россияне усилили удары управляемыми авиабомбами по украинским позициям. В Родинском российские военные действуют малыми группами, пытаясь продвинуться вглубь обороны и обнаружить украинских операторов дронов. По данным DeepState, Родинское является последним населенным пунктом, через который возможен выход из Мирнограда, и противник это учитывает в своих действиях.
Украинский 8-й десантно-штурмовой корпус 9 февраля сообщил, что 22 российских военнослужащих недавно пытались продвинуться по газопроводу вблизи Яблоновки (на северо-восток от Сум), однако украинские силы ликвидировали всех, кроме одного.
Российские милблогеры распространяют информацию о якобы контрнаступлении ВСУ на границе Днепропетровской и Запорожской областей, но в ВСУ опровергают эти заявления.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что уже около недели российские войска активно перебрасывают и накапливают личный состав и подразделения на Запорожском направлении. Ранее подобное сосредоточение сил фиксировали преимущественно в районе Гуляйполя, однако сейчас это уже не единственный участок. Россияне также концентрируют войска вблизи Орехова и Васильевки