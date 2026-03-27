Готовимся к новым штурмам: в бригаде "Рубеж" рассказали о весеннем наступлении россиян

С наступлением тепла россияне постоянно пытаются штурмовать позиции наших защитников. На Добропольском направлении работает бригада "Рубеж", которая наносит врагу существенные потери.

Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш рассказал 24 Каналу, что противник постоянно пытается прорваться. При этом он использует большое количество личного состава, мототехнику, квадроциклов.

Каким может быть весеннее наступление России?

В последнее время на фронте не фиксируют большого применения техники, но вероятнее всего, когда начнут зеленеть деревья, то противник начнет двигаться на тяжелой технике. Он будет продолжать свои передвижения и штурмовые действия значительно активнее.

Стоит понимать, что российское наступление будет зависеть от того, сколько ресурсов сможет привлечь Россия, сколько личного состава пойдет в штурмовые действия. Но не менее важным является то, сколько военнослужащих будет в Силах обороны Украины. Даже если штурмовать 10 мужчин, то один украинский солдат ничего с этим не сделает.

"То есть нам нужно пополнение и нужно делать его качественным. Но я уверен, что штурмовые действия противника провалятся, как и все предыдущие", – подчеркнул Андрей Отченаш.

Вниманию! Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук подчеркнул, что украинское командование нашло силы, чтобы перебросить резервы на Добропольский выступ и провело там успешные контратаки. Этот выступ удалось "срезать".

"Нужно признавать, что, к сожалению, россияне движутся вперед. Они оккупируют определенные украинские территории, но также нужно и наблюдать за тем, какие потери они несут", – подчеркнул офицер.

Например, за 100 метров земли, которые пытаются отобрать россияне, они теряют сотни бойцов личного состава. В полосе обороны бригады "Рубеж" есть случаи, когда на 50 метрах лежало 100 – 200 тел россиян. Это следствие их штурмовых действий.

