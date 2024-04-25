Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что россияне могут подкрепить свои силы для наступления на Восток. Таким образом они будут отвлекать внимание россиян от саммита НАТО.

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Не будет масштабного наступления

По словам Свитана, россиянам до начала саммита НАТО хватит времени, чтобы накопить силы только для локальной атаки. Это не будет какая-то масштабная операция.

Это может быть Часов Яр, Курахово, Покровск, Угледар для внутренних нужд,

– подчеркнул военный эксперт.

Россияне, по мнению Свитана, не собираются что-то доказывать НАТО или Европе, а имеют целью покрыть весь "негатив" для россиян, который принесет им саммит НАТО.

Какую-то "вишенку на торте" попытаются преподнести,

– добавил военный эксперт.

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