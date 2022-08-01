российские войска начали накапливать технику в Белгородской области, – ISW

россия из последних сил готовится захватить еще больше территории Украины. Для этого они накапливают технику и личный состав.

В американском Институте изучения войны отметили, что российские войска возобновили наступательные операции к юго-западу от Изюма. Специалисты также подтверждают, что оккупанты начали накапливать военную технику в Белгородской области, к востоку от российских наземных линий связи с Изюмом.

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Наращивание сил показывают и спутники

Аналитики отметили, что по сообщению Генштаба, 30 июля российские войска безуспешно атаковали Бражевку и Дмитровку на юго-западе от Изюма соответственно. На записях с геолокацией также видно, как украинские силы в неустановленный день ударили противотанковой управляемой ракетой по наступающему российскому танку в Бражевке.

Спутниковые снимки с геолокацией показали наращивание российской армии в период с 19 июня по 28 июля в Уразово Белгородской области, что в 12 километрах к востоку от границы. Эксперты предполагают, что российские войска могут увеличивать военную технику в этом районе, чтобы поддержать наступление из Изюма на запад. Ведь накопление расположено всего в 55 километрах северо-восточнее российских скоплений в Купянске, которые соединяются как с Изюмом, так и с населенными пунктами к югу от города Харькова.

Атаки врага

Аналитики Института заметили и то, что российские войска недавно совершили несколько локализованных атак к северо-западу от нынешней линии Изюм – Славянск. Наземные штурмы юго-западнее линии вместе с наращиванием войск могут поддержать наступательную операцию на запад.

Также 30 июля российские войска неудачно атаковали к северо-востоку и юго-западу от Авдеевки и к юго-западу от города Донецка. ВСУ отразили российские наступления на Красногоровку, Авдеевку и Пески. Возможно, пытались охватить украинские укрепления в Авдеевке с северо-востока и юго-запада.

Российские войска также провели безуспешные наступательные операции в Марьинке и Павловке, примерно в 22 и 50 километрах юго-западнее Донецка соответственно.

Прогнозы от аналитиков ISW

Эксперты рассказывали, что необходимые для дальнейшего наступления силы противник сконцентрировал только на двух направлениях в Донецкой области. Речь идет о Северске и Бахмуте. У них есть ресурсы, чтобы продолжать наступать на эти города.

Также американские аналитики считают, что россияне сейчас прилагают безумные усилия, чтобы продвинуться. Им нужно захватить как можно больше Донбасса до "референдумов", которые планируют проводить осенью на оккупированных территориях. Потому интенсивность боев на Донбассе будет расти.

Кроме того, специалисты делали свои выводы и о теракте в Еленовке. Они видели кадры повреждения колонии. По их мнению они отличаются от тех, которые может нанести система HIMARS. Указали, что по визуальным признакам сейчас версия, которую предоставляет украинская власть, более правдоподобна, чем та, которую дает россия.

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