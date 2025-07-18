Россияне еще больше приблизились к Днепропетровщине и Константиновке, – DeepState

Вражеское наступление не прекращается. Российские войска пытаются атаковать на десятках направлений одновременно. К сожалению, противнику удается медленно, но продвигаться вперед.

Ряд СМИ пишет о том, что захватчики готовят новую волну наступления с помощью дополнительных резервов. Оккупанты попытаются взять в окружение подразделения ВСУ в трех районах, передает 24 Канал.

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Где враг имел успех на фронте?

По данным DeepState, оккупанты продвинулись в Яблоновке. Этот населенный пункт расположен в Донецкой области. Он относится к Торецкому направлению. Продвижение врага в этом районе постепенно приближает его к охвату Константиновки.

Где расположена Яблоновка на карте

Также оккупанты приблизились к админгранице с Днепропетровской областью, продвинувшись возле Воскресенки и Зеленого Гая. Оба населенных пункта расположены на Новопавловском направлении.

Где Воскресенка на карте

Где Зеленый Гай на карте

Напомним, что украинская власть отрицает сообщения в сети о подготовке России к новому наступлению. Аналитики также объясняют, что сейчас продолжается старое наступление, поскольку враг не брал оперативную паузу для восстановления сил.