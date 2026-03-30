ISW подвел итоги первых недель российского весенне-летнего наступления

Весеннее российское наступление на Лиманском направлении началось в середине марта. Сначала оно было интенсивным, но сейчас замедлилось.

Это свидетельствует о том, что российские силы не способны поддерживать интенсивность механизированных штурмов из-за значительных потерь. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Смотрите также ВСУ продвинулись на 3 направлениях фронта: обзор фронта от ISW

Какие результаты первых недель российского наступления?

Также погодные условия могут замедлять вражеское продвижение. Представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские силы, вероятно, выжидают появления густой весенней растительности, которая обеспечит им лучшую маскировку.

Между тем украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российская 3-я армия, которая воюет возле Кривой Луки и Закитного (восточнее Славянска), после месяца продвижения фактически остановилась. По его словам, в течение последней недели россияне не смогли продвинуться вперед, даже после локального прорыва украинской обороны между Кривой Лукой и Резниковкой.

Он также отмечает, что другие российские подразделения – на Лиманском и Константиновском направлениях – движутся еще медленнее, чем 3-я армия.

По мнению эксперта, у врага остается только 3-я армия, способная к прямому наступлению на агломерацию Славянск – Краматорск. Впрочем, такая операция без взаимоподдержки на флангах, вероятно, еще больше замедлила бы темпы российского продвижения на восток от Славянска и привела бы к критически высоким потерям при незначительных результатах.

Не исключено, что части 3-й армии агрессор может использовать для поддержки наступлений на Лиманском или Константиновском направлениях вместо прямого удара по "Фортификационному поясу".

Если Россия перебросит силы на другие направления, ей придется временно отказаться от прямого наступления на северную часть "фортификационного пояса". Это противоречит российской пропаганде, которая пытается показать, будто наступление продолжается одновременно на всех участках и украинская оборона "падает". Последние небольшие российские продвижения могут помочь атакам в направлении Лимана или Константиновки, но их пока недостаточно для прямого наступления на Славянск.

По мнению аналитиков ISW, россиянам вряд ли удастся захватить украинский "фортификационный пояс" в 2026 году.

